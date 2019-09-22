Что можно увидеть на Тольяттинском автосалоне?

Первые нотки осенней грусти, как правило, начинающиеся к концу сентября, для тольяттинцев будут скрашены ярким событием – с 27 по 29 сентября на площадке УСК «Олимп» стартует 24-ый по счету автосалон.

Тольятти на правах автомобильной столицы страны проводит автосалон ежегодно, в то время как Московский бывает раз в два года, а другие регионы и вовсе перестали их устраивать. Посмотрим, какие достижения российского и зарубежного автопрома показывают горожанам.

Самая большая площадка, конечно, у LADA. Здесь представлены все модели марки, и, конечно, последняя новинка - LADA Granta Drive Active.