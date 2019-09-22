Что можно увидеть на Тольяттинском автосалоне?

сегодня, 16:10 39 0

Первые нотки осенней грусти, как правило, начинающиеся к концу сентября, для тольяттинцев будут скрашены ярким событием – с 27 по 29 сентября на площадке УСК «Олимп» стартует 24-ый по счету автосалон.

Тольятти на правах автомобильной столицы страны проводит автосалон ежегодно, в то время как Московский бывает раз в два года, а другие регионы и вовсе перестали их устраивать. Посмотрим, какие достижения российского и зарубежного автопрома показывают горожанам. 

Самая большая площадка, конечно, у LADA. Здесь представлены все модели марки, и, конечно, последняя новинка - LADA Granta Drive Active.

Что можно увидеть на Тольяттинском автосалоне?

А также красавица-Веста...

Что можно увидеть на Тольяттинском автосалоне?

И её ярко-желтая, заряженная сестра от команды LADA SPORT ROSNEFT...

Что можно увидеть на Тольяттинском автосалоне?

Самым важным в премиальном сегменте выглядит премьерный автомобиль Porshe Cayenne Coupe...

Что можно увидеть на Тольяттинском автосалоне?

Еще из роскошных моделей можно посмотреть своими глазами на суперкары Bentley.

Что можно увидеть на Тольяттинском автосалоне?

Что можно увидеть на Тольяттинском автосалоне?

Рядом с ними красуются блестящие японские «Мазды».

Что можно увидеть на Тольяттинском автосалоне?

Японские машины уже давно занимают отдельное место в сердцах российских автолюбителей, корейские зашли со второй попытки, а вот китайские только-только прокладывают к ним путь. Поэтому на тольяттинском автосалоне не обошлось без Haval.

Что можно увидеть на Тольяттинском автосалоне?

И, конечно, Infiniti – вы только посмотрите на QX80 и QX60.

Что можно увидеть на Тольяттинском автосалоне?

Еще мое внимание привлек пикап Volkswagen Amarok – какое он там место занял в ТОП-5 лидеров сегмента

Что можно увидеть на Тольяттинском автосалоне?

Кроме легковых, на автосалоне представлены и коммерческие модели. Например, новый УАЗ «Профи».

Что можно увидеть на Тольяттинском автосалоне?

Конечно, помимо автомобилей, организаторы приготовили несколько интерактивных зон, на которых можно будет попробовать себя в 3Д рисовании, посетить мастер-классы по робототехнике и почувствовать себя водителем гоночного болида... А что еще? Приходите и узнаете! 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили легкие коммерческие автомобили автосалон

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