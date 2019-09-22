Что можно увидеть на Тольяттинском автосалоне?

Первые нотки осенней грусти, как правило, начинающиеся к концу сентября, для тольяттинцев будут скрашены ярким событием – с 27 по 29 сентября на площадке УСК «Олимп» стартует 24-ый по счету автосалон.
Тольятти на правах автомобильной столицы страны проводит автосалон ежегодно, в то время как Московский бывает раз в два года, а другие регионы и вовсе перестали их устраивать. Посмотрим, какие достижения российского и зарубежного автопрома показывают горожанам.
Самая большая площадка, конечно, у LADA. Здесь представлены все модели марки, и, конечно, последняя новинка - LADA Granta Drive Active.
А также красавица-Веста...
И её ярко-желтая, заряженная сестра от команды LADA SPORT ROSNEFT...
Самым важным в премиальном сегменте выглядит премьерный автомобиль Porshe Cayenne Coupe...
Еще из роскошных моделей можно посмотреть своими глазами на суперкары Bentley.
Рядом с ними красуются блестящие японские «Мазды».
Японские машины уже давно занимают отдельное место в сердцах российских автолюбителей, корейские зашли со второй попытки, а вот китайские только-только прокладывают к ним путь. Поэтому на тольяттинском автосалоне не обошлось без Haval.
И, конечно, Infiniti – вы только посмотрите на QX80 и QX60.
Еще мое внимание привлек пикап Volkswagen Amarok – какое он там место занял в ТОП-5 лидеров сегмента?
Кроме легковых, на автосалоне представлены и коммерческие модели. Например, новый УАЗ «Профи».
Конечно, помимо автомобилей, организаторы приготовили несколько интерактивных зон, на которых можно будет попробовать себя в 3Д рисовании, посетить мастер-классы по робототехнике и почувствовать себя водителем гоночного болида... А что еще? Приходите и узнаете!