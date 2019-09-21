ТОП-5 самых популярных пикапов на российском рынке

сегодня, 14:10 2284 0

ТОП-5 самых популярных пикапов на российском рынке

Рынок транспортных средств в России
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 8 месяцев текущего года объем рынка новых пикапов в России упал на 10,5% до 6 126 единиц.

Более 60% от общих продаж делят между собой постоянно соревнующиеся за первенство УАЗ «Пикап» и Toyota Hilux. В общем зачете за отчетный период лидирует модель УАЗа с результатом в 2 045 реализованных экземпляров. При этом ее показатели за январь-август упали на 12,4%, в то время как продажи японского конкурента выросли на 8,3% до 1 847 единиц.

На третьей строчке расположился Mitsubishi L200, обладателями которого стали 1 163 жителя нашей страны (-37,5%). Замыкают ТОП-5 самых популярных пикапов на российском рынке два «немца»: Volkswagen Amarok (405 шт.; -7,7%) и Mercedes-Benz X-Class (195 шт.; +28,3%).

О самых продаваемых моделях в других сегментах российского рынка можно почитать в специальной инфографике, а рассчитать стоимость автомобиля на рынке всего лишь за 1 минуту поможет калькулятор «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

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