Игорь Моржаретто: Mitsubishi L200 – быстрее, выше, сильнее!

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Это девиз олимпийских игр: «Citius, Altius, Fortius!» (дословно «быстрее, выше, сильнее!»), но в нашем случае спортивный принцип оценки можно применить и к обновленному пикапу «Мицубиси». Я отправился на тест-драйв в Грузию, чтобы на деле убедиться: мы имеем дело с практически новым автомобилем. Который по всем параметрам превосходит своего предшественника. Буквально кладет его на лопатки!

ВЫШЕ Факт, с которым вряд ли кто поспорит: в последнее время в компании «Мицубиси» научились делать очень красивые машины. И новый L200 тому подтверждение; возможно, он вообще один из самых красивых пикапов в мире. Честно говоря, не верится, что это рестайлинг, настолько сильно новичок отличается от своего предшественника. Машину не узнать! Дизайн выполнен в техно-стиле; рельефный фасад с узкими фарами очень впечатляет. Из-за новой решетки радиатора пришлось приподнять линию капота на 4 см, и это пошло автомобилю на пользу – он стал выглядеть еще брутальнее (если такое вообще возможно). Боковой профиль стал более рельефным; изменились и задние фонари. Светодиодная «молния», которая пронизывает вытянутую по вертикали фару сверху вниз. Красиво!

Внутри изменения не менее важные. Например, в конструкции обновленного L200 больше высокопрочных сталей, рама крепче, усилена кабина. Естественно, изменился выбор и дизайн колес: теперь, кроме стальных 16-дюймовых, доступны и литые 18-дюймовые. С новыми большими «катками» просвет под картером заднего моста увеличился до 220 мм (+20 мм). Для России кабина у L200 только двойная. Обзор с водительского места отличный: мне сверху видно все, ты так и знай! И боковые зеркала большие; кроме того, появилась камера заднего вида. Для автомобиля таких размеров это очень важно!

Салон, вроде бы, переменился незаметно, но материалы отделки стали более качественными. Климат-контроль теперь двухзонный, а кондиционер стоит уже в базовой комплектации. Кроме того, порадуемся подогреву руля и специальным полочкам для смартфонов. Словом, в компании «Мицубиси» решительно настроены на то, чтобы превратить утилитарный пикап в комфортное (для водителя и всех пассажиров) средство передвижения. БЫСТРЕЕ Ключ на старт! (Кстати, варианта с кнопкой запуска в России почему-то не будет). И сразу чувствуется: автомобиль стал значительно тише; значит, хорошо и правильно поработали с шумоизоляцией. Никаких ассоциаций с трактором. Второе приятное ощущение: ход стал куда более плавным (работают новые рессоры и задние амортизаторы). И управляемость у нового L200 тоже на небывалой для пикапа высоте – на горных серпантинах Крестовского перевала порой забывал, что я за рулем заднеприводного «грузовика». Кстати, ощущение от подвески, что пробить ее просто невозможно…

Мне для теста достался пикап с самым мощным дизелем (с турбиной с изменяемой геометрией) и автоматом. Что могу сказать про эту парочку? Друг друга они нашли: коробка переключается вовремя и очень плавно, разгон для такого немаленького и тяжелого автомобиля отличный. Средний расход дизельного топлива (по борткомпьютеру) в итоге составил чуть меньше 12 л/100 км. И это при том, что из почти 500 км примерно половина пришлась на горные серпантины разной степени раздолбанности, остальное – город и несколько небольших участков скоростного шоссе. Такие в Грузии активно сооружаются в последние годы.

Единственное – на разбитых дорогах пассажир на заднем диване чувствовал себя не слишком комфортно. Подбрасывало порядочно; если бы не ремень безопасности, макушка бы многократно встретилась с потолком. Но, во-первых, это семейная черта любого пикапа с незагруженным кузовом, а, во-вторых, организаторы выбрали для теста зубастые внедорожные шины (см. ниже), которые мягкостью характера не отличались. За все надо платить… СИЛЬНЕЕ Для России предназначен все тот же 4-цилиндровый дизельный двигатель объемом 2,4 л и мощностью 154 или 181 л.с. Начальные версии оснащают новой шестиступенчатой механической коробкой передач, а дорогие – новой же 6-ступенчатой АКП от компании «Айсин». Системы полного привода не изменились: базовая подключаемая «Изи Селект» или продвинутая «Супер Селект» с межосевым дифференциалом. По определению у всех комплектаций есть блокировка заднего межколесного дифференциала и система помощи при спуске (раньше была только в дорогих вариантах).

Так вот, теперь про шины. Организаторы теста решили поставить на все пикапы 18-дюймовую внедорожную резину BF Goodrich All-Terrain, и это, конечно, не добавило автомобилям комфорта при езде на скоростных участках. Зато на бездорожье мы чувствовали себя королями! В программе второго дня был запланирован подъем к церкви Святой Троицы в Гергети, расположенной на высоте 2 170 м у подножья Казбека. Ведет туда узкая дорога, летом, наверное, хорошо проходимая, но незадолго до нашего приезда тут сошла лавина. Говорят, что бульдозер пробивал коридор, но это не слишком заметно: впереди то горбы обледенелого снега в полметра, то яма размером в полколеса, то извилистая траншея, по которой уже течет ручеек… Но для L200 с его огромными ходами подвески это все семечки, не пришлось даже переходишь на понижающую, только подключил полный привод – и поехал себе спокойно на зависть местным и туристам…

Кстати, самая уважаемая машина для жителей Казбегского района – тоже марки «Мицубиси»: микроавтобус «Делика» с полным приводом, но правым рулем. Подержанный автомобиль из Японии могут себе позволить многие, а он, что называется, и в пир, и в мир: и для семьи хорош, и для заработка, катать туристов по местным горам.

Между прочим, серьезные боевые возможности нового пикапа у некоторых рождают обманчивое ощущение безнаказанности. Мол, для такой машины уж точно – никаких преград! Это опасное заблуждение с блеском опровергли наши коллеги, которые радостно загнали машину в вязкое соляное болото по ступицы… Выбраться удалось только с помощью трактора. Но, объективности ради скажу, что в том месте застрял бы и танк. Так что берегите себя!



ДОРОЖЕ За красоту и комфорт, понятное дело, придется заплатить. Все комплектации L200 подорожали в среднем на 150 тысяч, и цена теперь стартует от 2 069 000 руб. Правда, уже в базе появился кондиционер и масса систем безопасности (кроме стандартных – помощи при подъеме, курсовой стабилизации прицепа и т.д.). Самая доступная версия с автоматом стоит 2 498 000 руб., а пикап в максимальной комплектации Instyle с мотором в 181 л.с. обойдется в 2 702 000 руб. И это при том, что придется заплатить еще как минимум за крышку для кузова…

Впрочем, все импортные пикапы на нашем рынке по определению недешевы. Так, цена на «Тойоту-Хайлюкс» с мотором 2,8 л (177 л.с.) и автоматом стартует с отметки 2 млн 606 тыс. руб. Еще дороже ценится «Фольксваген-Амарок». С 2-литровым турбодизелем (180 л.с.) он стоит от 2 млн 555 тыс. до 3 млн. 666 тыс. руб., и это еще без дополнительный опций. Про «Мерседес» серии Х я вообще молчу…

Mitsubishi L200 — все тот же «проходимец», которому, как кажется, не страшны никакие препятствия. Но при этом он обрел собственное, очень привлекательное лицо и стал гораздо приятнее на обычной дороге. Поэтому число поклонников этой модели, думаю, увеличится. При этом, понятное дело, покупать его в России будут не как «рабочую лошадку» для фермера (дороговато будет!), а как интересную альтернативу внедорожнику.