Игорь Моржаретто: Bridgestone Potenza и Turanza - мост, который построил Сёдзиро

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Я ехал на тест, который прошлой осенью организовала в Испании крупнейшая в мире шинная компания «Бриджстоун», со смешанными чувствами. Уже двадцать лет работаю автомобильным журналистом, позади десятки «машинных» тестов, а вот испытывать шины не приходилось ни разу. Разве что эмпирически, то есть на собственном опыте: поставил новые колеса – а они не нравятся: жесткие, шумят… Или, наоборот – понравились, годятся. А тут предложили проверить в деле шины из новейшей коллекции лета 2019 года. При том, что на дворе – октябрь 2018-го... Стоило попробовать!

Итак, октябрь, в Испании в разгаре – бархатный сезон: уже не жарко, но даже поздно вечером можно выйти на улицу в легкой курточке. Такая погода у нас, в центральной России, будет в лучшем случае в апреле… Но именно тогда, к началу летнего сезона, наши сограждане в массовом порядке выстроятся в очереди в шиномонтажи. А перед этим предстоит нелегкий выбор – какие покрышки купить к сезону? Поэтому «Брижстоун» и вывез журналистов ведущих СМИ в теплую страну, чтобы показать свой лучший товар в лучшем виде. На фоне будущего лета и самых разных дорог…

СПРАВКА ПРО МОСТ В 1931 году Сёдзиро Исибаси, владелец небольшой фабрики в провинции Фукуока, кардинально сменил профиль производства. До этого он делал традиционную японскую обувь (но с резиновой подошвой!), а потом решил, что будущее – за шинами. Для автомобилей, мотоциклов, велосипедов… И выпустил первую свою покрышку, причем сразу выбрал название не японское, а английское. Видимо, изначально знал, что когда-то завоюет и мировые рынки… При этом особенно не мудрствовал, а просто перевел свою фамилию с японского, ведь «Исибаси» означает тоже самое, что «Бриджстоун» - каменный мост.

Путь к мечте занял долгие годы: в 1953 году «Бриджстоун» стал крупнейшим производителем шин в Японии; к томe времени компания уже вышла на рынки стран Азии и открыла собственный завод в Малайзии. 10 лет спустя шины начали продавать в Европе и США, а в конце восьмидесятых японский концерн купил вторую по величине шинную компанию Америки –«Файрстоун». Сегодня в штате компании по всему миру на 170 заводах, 4 региональных НТЦ и 9 полигонах работают около 150 тысяч человек. Год назад открылся собственный завод компании в России – в Ульяновске; пока он выпускает порядка 1 млн шин в год, но в дальнейшем этот показатель может вырасти до 4 млн. НАД ВСЕЙ ИСПАНИЕЙ БЕЗОБЛАЧНОЕ НЕБО... Пусть это звучит банально, но фраза все время крутилась в голове, потому что на небе реально не было ни одного облачка. И как в таких условиях тестировать шины! Оказалось, что это – потрясающе интересное занятие, а сам тест организаторы разбили на две части. В первой половине дня предстояло переквалифицироваться в настоящих гонщиков, потому что испытывали мы в деле, на гоночном треке недалеко от Гранады, новейшие спортивные шины серии «Потенза» – Potenza S007А.

Понятное дело, что до того, как запустить их в серию, над разработкой специальной модели для спорткаров трудились сотни ученых и инженеров, а потом прототипы в течение нескольких месяцев обкатывали на собственных гоночных трассах. И добились поставленной цели – новая модель стабильно обгоняла предшественницу, в среднем на 2 – 3% на каждом круге. Представители компании объясняют, что «виной» тому – новая технология изготовления резиновой смеси Nano Pro-Tech, инновационная форма 3D-ламелей, напоминающих букву «М», увеличенная жесткость протектора… Результат – стабильность на высоких скоростях в поворотах. Собственно, выводы специалистов нам предложили проверить на своем опыте, а в качестве носителей предоставили три суперкара – «Порше 911», «Феррари Ла Феррари» и «Ламборгини Уракан». Все, как положено: инструктаж по технике безопасности, шлем, ознакомительный проезд с инструктором, и дальше – возможность самостоятельно промчать несколько кругов на каждом болиде.

Скорость все выше и выше, и при этом крепнет уверенность: машина на этой резине послушно войдет в самый крутой поворот, надо только правильно рассчитать собственные силы. А техника не подведет; сколько бы сотен лошадиных сил не бушевали под капотом, шины «Потенза» надежно удержат болид на трассе. Пара часов на треке – и мою майку можно выкручивать, но в крови бушует адреналин: хочу еще и еще! Однако нас ждет второй этап теста – гражданский, во время которого испытаем еще одну новинку японской компании – «Туранза» (Turanza T005). У нее вообще особенная история: специалисты компании провели глобальное исследование и опросили больше 25 тыс. водителей. Их спрашивали – какие качества летних шин для вас главные? Важнее всего, ответило большинство водителей, качество и износостойкость (чтобы ходили подольше!) и надежность в сложных погодных условиях – особенно на мокром асфальте. В течение нескольких лет специалисты «Бриджстоун» колдовали над новыми материалами и смесями, жесткостью боковин и рисунком протектора, чтобы получились шины «Туранза Т005». Они в результате оказались настолько удачными, что уже сегодня новинки ставят на автозаводах на ряд моделей «Ауди», БМВ, «Лексус» и других марок.

Осенью прошлого года во время мирового теста шин в Финляндии (в нем участвовало 16 мировых производителей покрышек среднего и премиум-класса) летние шины «Бриджстоун Туранза» заняли во всех упражнениях верхние строчки таблиц. По управляемости на мокром асфальте и экономичности японские шины однозначно вышли на первое место. При этом тормозной путь оказался на три метра короче, чем у ближайшего конкурента! …Конечно, экспериментировать с длиной тормозного пути в экстремальных условиях я не стал – поверю экспертам на слово. Для этой части теста, которых проходил на автострадах, региональных дорогах и просто умопомрачительных серпантинах между Малагой и Гранадой, нам выдали несколько автомобилей премиальных марок. Причем среди них была и парочка кабриолетов – чтобы на собственном опыте убедиться: новые шины очень тихие. Это правда! Так же, как и то, что они надежно удерживают любой автомобиль на дороге любой сложности, с любым качеством покрытия. На любой скорости.