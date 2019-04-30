Антон Чуйкин: Suzuki Vitara - игры на природе

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На этом кадре видны практически все отличия обновленной "Витары" от прежней. Но не торопитесь, "Сузуки" одна из тех машин, которым обязательно надо дать порезвиться на природе и только потом рассматривать...

Речь идет о фейслифтинге, сравнительно небольшом обновлении модели и коррекции комплектаций, но ведь главное, чем всегда могла похвастать "Витара" - хорошая проходимость. Конечно, у нее есть версия с передним приводом. Однако поверьте: фирменная система Allgrip 4WD стоит своих 100 тысяч! Организаторы теста отважно предложили нам проехать по полю и опушке (очень неровным внизу, под снегом) на время. Не скажу, что бампера так и летели, но прыгали машины изрядно. И абсолютно точно доказали, что не зря "Сузуки" считается настоящим специалистом полного привода (есть на всех моделях): "Витара" полязгивала, негодовала подвеской, но везла быстро и надежно. Это больше, чем паркетник. Это - настоящий универсальный автомобиль повышенной (именно так!) проходимости.

Дорожный просвет 185 мм, сравнительно небольшие свесы, классический автомат и тяговитый турбомотор 1,4 л с удобной полкой крутящего момента на уровне 220 Ньютон-метров. И получается довольно дерзко на бездорожье. Только не забудьте поставить у дилера хорошую металлическую защиту двигателя - штатная прикроет разве что от пыли.

Кстати, о моторах - их по-прежнему два, есть еще 1,6 л/117 л.с. для первых двух комплектаций GL и GL+, а вместо S теперь самая дорогая GLX, для которой доступен и мощный двигатель 1,4 л/140 л.с. Разница в цене между моторами для GLX - всего 60 тысяч. Кроме поля и леса, нам предложили, как вы видите, еще несколько упражнений. Чем лучше дорога - тем больше мне нравился 140-сильный мотор. Понимаю, кого-то отпугнет турбонаддув, кого-то цена... Каждому свое. Жаль, у нас для "Витары" не предлагают третьего мотора. А то и четвертого. Вот дизель бы очень подошел...

Вернемся к внешности. Два новых цвета - желто-оранжевый и серо-голубой, вместе с прежней палитрой и с учетом возможной двуцветной окраски (машине очень идет, хотя "Сузуки", конечно, не первая фирма, придумавшая красить крышу в черный или белый) дают 15 цветов. Новая решетка радиатора, новый бампер, несколько отличная задняя оптика: всего должно быть 17 отличий по внешности и салону. Включая новые часы и текстуру сидений. Любопытно, что самой доступной версии фейслифт достался по сокращенной программе: облицовка радиатора у GL прежняя.

Пара главных обновлений внутри (опять-таки кроме GL) - это новая комбинация приборов с цветным экраном и функция ограничителя скорости в круиз-контроле. Цены "Витары" - это семь позиций от 1 млн 179 тыс. до 1 млн 709 тыс. рублей, от переднего привода и механики до 140-сильного 4WD с автоматом. Но с прайс-листом вы подробно ознакомитесь на сайте компании, я же предлагаю вам напоследок получить удовольствие от того, что она умеет делать лучше всего: быть настоящим кроссовером.