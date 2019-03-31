Антон Чуйкин: Женева. День 0. Кулисы.

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Сегодня на женевском автосалоне главные люди — не журналисты, а рабочие сцены. Они готовят экспозиции, бдительно охраняют новинки, тщательно зашторивают завтрашние премьеры. Но и журналистам есть что посмотреть за кулисами и не только.

В три часа по европейскому времени, и стало быть, в 17 по московскому, в комплексе «Пальэкспо» стартовала церемония Car of the year 2019. Вы, конечно, знаете ее результаты, но знать и видеть — доложу вам, не одно и то же; последний раз я так переживал на ЧМ по футболу. Недаром партнером конкурса выступает канал «Евроньюс»: взяв за основу «Евровидение», они из когда-то скучной церемонии сделали настоящее шоу.

А всего-то — поэтапно представлять результаты голосования и следить, как вырывается вперед тот или иной кандидат. Напомню, в финале их было семь, и лидерство сразу захватил новый-старый (а точнее, возрожденный) бренд «Рено» — «Альпин». К моему огромному удивлению, за эту спортивную, читай непрактичную машину голосовали все лучше и лучше, пока вдруг вперед не стал вырываться, внимание, «Киа-Сид». Вот уж триумф корейской сборной! А потом и электрический «Ягуар» подоспел. Ноздря в ноздрю они шли к финалу, чтобы в итоге зафиксировать равные очки у француза и британца. Тут уж все решало число первых мест. Вновь томительное ожидание, цифры в пользу одного и другого и… «Ягуар Ай-Пэйс» становится автомобилем года!

Поздравляя победителя, не забудем отметить невероятное второе место «Альпин», настоящую победу «Киа» (третье место в такой компании — отлично!) и очень странный провал «Мерседеса». А теперь давайте поднимемся в выставочные залы и попробуем что-нибудь увидеть. Вот так выглядят многие стенды: машины под тканевыми чехлами, причем в этой одежде тоже чувствуется игра дизайнеров. В данном ближайшие «кулисы» скрывают «Тойоты», в первую очередь — модель RAV4.

А вот «Хонда», которая помимо более-менее известных моделей покажет завтра (для кого-то — сегодня, 5 марта, короче) модель еPrototype, сделанную по мотивам электрического городского концепта 2017 года. Ждем, любуемся на занавес.

Кто-то, в данном случае «Шкода», да и весь концерн «Фольксваген», отгородились от любопытных черной тканью по кругу. Сегодня предстоит традиционный вечерний показ новинок, переходящий в ночной. Следите за соцсетями!

Понимая, как раздражают черные портьеры, иные бренды охотно уже сегодня представляют свои козыри. Вот, например, новейшая «Мазда-3».

А вот она же в неожиданном немарком цвете и кузове седан: вдруг придет в Россию? Как вам?

Отдохнем немножко на классическом «Мерседесе» от Motorwold и двинемся дальше.

У корейской «Киа» на первом плане машина, которой нет и не будет в России, а жаль: это «Оптима-Универсал». Гибридная силовая установка вещь в себе, конечно, а вот форм-фактор (всегда-мечтал использовать эти слова) практичен и хорош.

Хотя главная новинка, некий электро-концепт, демонстрирующий внеклассовый подход, пока под чехлом.

«Ситроен», отмечая 100-летие, разразился клевой исторической экспозицией. Кроме «Де-Шво» и «Траксьон Аван», красной нитью проходит тема шевронов…

Завтра, во вторник, будет городской концепт, а сейчас — время путешествий: «СпейсТурер» с палаткой и полным приводом!

Лев «Пежо» пока охраняет завтрашний концепт Sport Engineered.

К вопросу о чехлах, портьерах и кулисах. Кто и что скрывает?

Очередной летающий автомобиль обещает решить проблему пробок. И создать другую: управления воздушным движением. Кстати, в Женеве всегда много фирм и фирмочек, предлагающих что-нибудь эдакое, неземное.

Но вернемся на поверхность. Вот самый красивые чехлы салона. Надеюсь, под ними «Тойота» приберегла что-то не менее креативное.

А кого нет на салоне? Как ни странно, не нашел (даже скрытых) стендов Автомобиля года, имею в виду «Ягуар» и аффилированный «ЛендРовер». Куда-то делся «Хёндэ». Закрыто занавесом постояное место «Опеля». А уже привычное отсутствие «Вольво» компенсируется выходом на мировую сцену тюнингового бренда «Полстар», конкретные новинки будут показаны уже 5 марта.

«Гудьир» предлагает свое видение транспорта будущего, помесь личного и общественного — разумеется, на передовых колесах.

Одну из самых интригующих премьер я приберег напоследок. Россию в Женеве представляет бренд «Аурус»: у нас запланировано интервью, так что все подробности о машинах высшего класса узнаем из первых рук. Не пропустите рассказ о премьерах женевского автосалона в нашем эфире! Слушайте прямое включение 5 марта в полдень по московскому времени.