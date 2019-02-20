Игорь Моржаретто: Renault Logan Stepway и Sandero Stepway - вот новый поворот

Прочитали 382 раз

В линейке автомобилей «Рено» в России есть отдельное семейство «Степвей» — теперь к привычному «Сандеро» присоединился еще и «Логан». И у обоих появилась новая, интересная версия… Хотя формально «Сандеро» и «Логан» занимают соответственно 14-ю и 17-ю строчки в рейтинге популярности на российском автомобильном рынке, если сложить результаты (а по сути, седан и хэтчбек – две вариации одной модели), получится совсем иная картина: 57,8 тыс. машин продано у нас за 11 месяцев этого года, и рост по сравнению с прошлым годом – 6%. Таким образом объединенная модель могла бы претендовать уже на 6-е место в рейтинге. И это при том, что обновление, прошедшее с моделью в Европе еще два года назад, до нас только доехало! Вместе с этим появился в линейке еще и седан «Логан Степвей», а у обоих моделей – очень интересная комплектация «Сити». «ЛОГАН» ПОДРОС Вообще очень интересная история появления приставки «Степвей». Такая приподнятая версия с пластиковым обвесом у хэтчбека появилась в 2011 году. Надо сказать, что маркетологи тогда перспективы машины оценивали весьма осторожно – мол, на ее долю придется максимум 10% продаж. Но рынок наш принял псевдокроссовер на ура, и сейчас (по неполным итогам 2018 года) доля составила уже 83%! И это, похоже, не предел: мир захватывает эпидемия кроссоверов и автомобилей, на них очень похожих (одна из популярный компаний даже придумала им определение: «кросс-хэтчбек»). Так что не удивительно, что теперь мы получили еще и седан с яркими внедорожными черточками.

Встречайте – «Логан Степвей»! Между прочим, приподнятый седан — это привилегия российского рынка; нигде больше такой версии не будет. Как я уже сказал, немного обновилось все семейство (как «Логан», так и «Сандеро», причем все версии без исключения) – они получили светодиодные ходовые огни, а на боковых зеркалах появились поворотники. В салоне — новый руль и приборный щиток. А еще в дорогих версиях — обновленный мультимедийный комплекс Media Nav 4.0 c поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. На сиденьях — изящная вышивка Stepway.

А еще (наконец!) у всех «Логанов» и «Сандеро» лючок бензобака открывается рычажком в ногах у водителя – а не ключом зажигания. Да, еще теперь есть дополнительная розетка для пассажиров заднего дивана. Снаружи «Степвей»-седан, как и хэтчбек, отличается увеличенным на 20 мм клиренсом (до 195 мм), внедорожным пластиковым обвесом по нижней части кузова, 16-дюймовыми колесами. Литыми – решил я – и ошибся! Действительно, выглядят они дорого-богато, но при этом они обычные, штампованные, только прикрыты красивыми колпаками! От легкосплавных не отличишь… Решение очень практичное: расколол или повредил пластиковый элемент — можно купить новый за совсем небольшие деньги. Повреждение дорогого диска обойдется совсем в другие деньги…

Коллега, с которым внимательно изучали салон, посетовал, что по-прежнему отсутствует регулировка руля по вылету, но я, честно говоря, удобно устроился и так. Хотя, конечно, сиденья у всех автомобилей семейства простоваты и утомляют в дальней дороге, но надо понимать: это – авто бюджетного класса. С соответствующими решениями. ТРИ МОТОРА, ТРИ КОРОБКИ Зато что хорошо, так это неожиданное богатство выбора для покупателя бюджетного автомобиля. В принципе, разница в цене обычного «Логана» и машины с приставкой «Степвей» составляет в среднем 45 тыс. рублей. За эти деньги покупатель получает некие внедорожные качества, а также зеркала с обогревом, «металлик», аудиосистему и противоуманки. Самый доступный седан «Степвей» в комплектации «Лайф» c двигателем 1,6 л / 82 л.с. и механической коробкой стоит 662 900 руб. Это, между прочим, чуть дешевле, чем обычный «Логан» со всеми вышеназванными опциями! Второй вариант мотора – тоже 1,6 л, но уже мощностью 102 л.с. Такой идет в комплекте с проверенными временем 4-ступенчатым автоматом и стоит уже от 752 990 руб. Честно говоря, этот вариант мне понравился меньше всего – и разгон долгий, и расход приличный (даже по паспорту около 11 л на сотню!). Пенсионерский какой-то автомобиль. Тем более, что в модельном ряду всех «степвеев» появился современный двигатель 1,6 л /113 л.с., хорошо знакомый по кроссоверу «Каптюр». И он может комбинироваться не только с 5-ступенчатой механикой, но и с вариатором «Джатко» (опять же как на «Каптюре»). Это теперь – специальная комплектация «Сити», которую внешне можно отличить по лакированным накладкам на стойках.

И в этом случае вы получаете совсем другой, непривычный «Логан» — динамичный и вполне комфортабельный: и разгон, и расход не уступают показателям у машины с механикой. Причем теперь коробка имитирует переключения при интенсивных ускорениях, а не заставляет мотор зависать на одних оборотах. Отлично! При этом средний расход топлива по сложному маршруту (город – быстрая дорога – разбитый горный серпантин) не превышал 8 л/100 км. А вот вариантов с роботом, который часто ругали, в модельном ряду «Логан»/«Сандеро» больше не будет. СОВСЕМ НЕ ГОРОДСКОЙ ЖИТЕЛЬ Самое интересное, конечно же – как едет седан «Степвей»? А хорошо едет! Причем по плавности хода он практически не отличается от привычного «Логана», хотя клиренс вырос до 195 мм. На трассе, а также на горном серпантине на вариаторе ездить одно удовольствие! Причем вместе с двигателем и новой коробкой CVT на седане появился еще электрогидравлический усилитель; с ним крутить руль стало легче. А что на бездорожье? Большая часть нашего маршрута проходила по изрядно разбитым горным дорогам, где преимущества «логановской» подвески ощущаются в полную силу. Да, руль может пробить на крупных ямах. Ну и что? Как говорят у нас, выше скорость — меньше ям, а за надежность этой подвески можно не переживать. Причем у седана «Степвей» есть важное отличие от хетчбэка — колесная база больше на 45 мм. Поэтому он просторнее, едет комфортабельнее и его куда меньше «козлит» на неровностях и волнах. А если вспомнить про высокий клиренс и небольшие свесы, можно уверенно сворачивать даже на разбитую грунтовку – эта машина направлений не боится.

А еще – наконец-то! — в версии «Сити» можно принудительно отключить систему стабилизации! Вообще ESP устанавливают за дополнительную плату и в других комплектациях, но только в «Сити» она – базовая и может быть выключена. Что в некоторых ситуациях очень помогает. (Сам прошлой зимой помучился, пытаясь выбраться из сугроба на родственном «Каптюре» с неотключаемой системой стабилизации. Удалось только с помощью буксировочного троса). ПОТЯНЕТ ЛИ БЮДЖЕТ ВАРИАТОР? В сравнении с конкурентами семейство «Логан»/«Сандеро» всегда отличалось выгодной ценой. Оно и сейчас сохраняет это преимущество. Причем даже если речь идет о вариантах «Степвей» в комплектации «Сити»: доплата за самый мощный двигатель составит всего 30 тыс. рублей. Высокий «Логан» стоит от 787 990 рублей. Причем уже точно известно — вариатор в паре с «ниссановским» мотором на обычных «Логанах» и «Сандеро» не появится: слишком дорогим окажется тогда для массы покупателей бюджетный автомобиль. А вот «Логан Степвей Сити» будет, надеюсь, хорошо принят на нашем рынке. Ведь он не только выглядит лучше и богаче стандартного, лучше едет; покупка становится очевидно выгодней, если бы вы взялись дооснастить обычный «Логан». А конкурентов на рынке практически нет – разве что «Лада Веста Кросс», но в ее случае варианта ни с автоматом, ни с вариатором нет.

Вам нужен современный, но недорогой кросс-седан? С автоматом или вариатором? С огромным багажником? Тогда выбора просто нет: берите достаточно просторный и комфортабельный, динамичный, но при этом все еще не очень дорогой «Рено Логан Степвей». На красивых литых (как бы) дисках…