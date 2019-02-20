Игорь Моржаретто: Jeep Wrangler - несравнимый

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В Россию приехал культовый американский внедорожник – «Джип-Рэнглер» нового поколения. Как и раньше, есть трех- и пятидверные версии, но это абсолютно другой автомобиль, несмотря на внешнее сходство с предшественником.

Между нашими встречами прошел 21 год. Целая вечность! Тогда я путешествовал по Америке на первом моем «Рэнглере» — конечно же, трехдверном (других вариантов не было), красном, с 4-литровым бензиновым мотором и механикой. Из примет цивилизации у машины был усилитель руля и кассетная магнитола. Даже центральный замок отсутствовал (а зачем он вообще, если у автомобиля нет крыши?). Бензина «Рэнглер» жрал немерено – что-то в районе 20 литров на сотню. Но зато без минутных сомнений штурмовал сложнейшие участки бездорожья в Неваде, Аризоне, Юте. Фантастика!

Но вот на трассе… Ежедневно я проезжал сотню-другую километров, и на скорости свыше 90 управлять «Джипом» было непросто. Хотите почувствовать, как и почему? Попробуйте хорошенько разогнать на трассе УАЗ-Хантер, и вы поймете… Но свой «Рэнглер» я полюбил и о нем помнил. Как-то так получилось, что за два десятилетия за рулем именно этой модели посидеть не удавалось. Были другие «джипы», иные внедорожники, но не «ковбой». И вот – свидание с новым «Рэнглером», да еще в российской глубинке. КРАСНАЯ РЕКА И снова красный «Рэнглер», только теперь в пятидверном варианте (в компании почему-то предпочитают его называть «четырехдверным») и в самой внедорожной комплектации «Рубикон». Крыша теперь есть, но по традиции она съемная: в комплект входит набор ключей, с помощью которых довольно быстро можно превратить классический внедорожник в пляжный багги. Снимаются крыша, боковины, двери и даже лобовое стекло! Весь процесс, как говорят, занимает примерно 15 минут; чтобы сложить переднее стекло, нужно открутить лишь четыре болта. Раньше их было 28! Поверил на слово, экспериментировать не пытался…

Внешне генетическая связь со всеми джипами, начиная с военной модели, налицо, но по сути этот «Рэнглер» отличается даже от своего предшественника радикально. Лобовое стекло, например, посильнее наклонили (хоть и не слишком заметно с первого взгляда), так что теперь внедорожник крепче дружит с аэродинамикой. Фары – светодиодные. В основе машины 4-го поколения — рама из высокопрочной стали; она стала жестче, хотя и на 50 кг легче. Полностью алюминиевые (и, соответственно, легкие) теперь капот, двери, крылья, рамка лобового стекла. Но в целом автомобиль остался собой — самым брутальным покорителем бездорожья!

А внутри – дорого-богато! Где же аскетизм моего «Рэнглера» 20-летней давности? Кассетная магнитола осталась в далеком прошлом – на ее месте на обшитой кожей передней панели красуется мультимедийный комплекс с тачскрином, который поддерживает, понятное дело, Apple CarPlay и Android Auto, выводит изображение с камеры заднего вида… Да и штатная навигация знает все пути-дорожки вокруг озера Селигер, даже безымянные грейдеры!

Внедорожный характер машины подчеркивается постоянно – тот же экран мультимедийной системы заключен в резиновый водонепроницаемый ободок. Как и кнопка запуска двигателя. А еще у этого «ковбоя» есть обогрев руля и всех сидений, датчики света и дождя, система мониторинга мертвых зон и многое другое, что мы привыкли видеть в салоне дорого седана премиум-класса. Но это – настоящий внедорожник, о чем недвусмысленно намекают массивная ручка на панели перед передним пассажиром, рычаг подключения полного привода и прорезиненная клавиша блокировки дифференциалов. И, кстати, сохранившиеся по традиции вытяжные петли для регулировки спинки у водителя и переднего пассажира.

А что под капотом? В США и Европе покупателям предлагают неплохой выбор: турбодизель 2 л/200 л.с., проверенная временем бензиновая «шестерка» 3,6 л/284 л.с.) или новый турбомотор 2 л/272 л.с. Пока в России в продаже только бензиновая «четверка» в паре с 8-ступенчатым автоматом. Дизель, как обещают, появится позже – видимо, в будущем году. Так что выбор на время теста был не слишком широким: только между «короткой» и «длинной» (Unlimited) версией. И по комплектации. Их по-прежнему три: базовая (и уже прилично оснащенная) Sport, богатая Sahara, а на вершине — Rubicon с потрясающей проходимостью. Я, понятное дело, выбрал «проходимца», причем длинного (кстати, у него и места для задних пассажиров достаточно, и багажник приличный: 533 л). И не пожалел…

ПО ДОЛИНАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ Опа! Оказывается, на шоссе «Рэнглер» научился себя вести, как хороший современный кроссовер — двигатель тихий, но очень живой, и он отлично ладит с коробкой! Разгоняется автомобиль легко и так же легко держит высокую скорость – на федеральной трассе весело и непринужденно шел под 120 км/час, а мог и быстрее… При этом никаких проблем с управляемостью, да и ездовой комфорт на высоте. Никакого сравнения с той машиной, что я знал 20 лет назад! Браво!

И при этом расход топлива тоже порадовал: если держать скорость в районе 90 км/час (а у нас действует такое ограничение на абсолютном большинстве дорог, если кто забыл!), то бензиновая «четверка» потребляет всего около 9,5 л на сотню, причем готова смириться и с нашим 92-м. Однако главное – «Рэнглер» остался самым, наверное, серьезным серийным внедорожником на рынке. В этом мы убедились во время небольшого, но содержательного тест-драйва на специально подготовленной трассе недалеко от Осташкова. Она получилась действительно сложной: крутые подъемы и спуски, уклоны, глубокие колеи, заполненные водой, толстые скользкие корни, ямы… Но «Рубикон», обутый в зубастую резину BFGoodrich All-terrain, просто едет и едет вперед, кажется, не особо и напрягаясь. Ведь в арсенале у него – рама, усиленные мосты, понижающая с передаточным числом 4:1, принудительные блокировки межколесных дифференциалов и возможность отключить электрические замки переднего стабилизатора.

Трасса, как я сказал, была непростой, плюс пошел мокрый снег с дождем, но из всех «внедорожных прелестей» я включил всего лишь режим 4H Auto (полноприводный, с автоматическим делением момента вплоть до 50:50) – и этого вполне хватило. При этом, вне зависимости от версии, «Рэнглер» способен преодолевать броды глубиной до 75 см, а углы въезда и съезда у него просто феноменальные — 36,4 и 30,8° соответственно.

БОГАТСТВО ВЫБОРА – СТРАШНАЯ СИЛА Итак, на российском рынке пока продается внедорожник только с 2-литровым бензиновым мотором в сочетании с 8-ступенчатым классическим автоматом. Зато есть 3-х и 5-дверные версии, каждая – в трех вариантах комплектации: Sport, Sahara, и Rubicon. Теперь придется выбрать тип крыши. Три варианта, причем все — съемные: матерчатый верх на механических защелках; матерчатый, но уже с сервоприводом и жесткая крыша-трансформер из трех составных частей. «Спорт» — самый доступный: от 3,4 млн. руб. Но тут уже есть трансмиссия Comand-Trac c двухступенчатой раздаткой и механической блокировкой заднего дифференциала. «Сахара» (от 3 млн. 740 тыс. руб.) отличается от базовой более богатым оснащением. Кстати, наверное, это та самая «золотая середина», которую и будут выбирать большинство покупателей. А вот «Рубикону» (3 990 000 руб.) полагается трансмиссия Rock-Trac c электронными блокировками межколесных дифференциалов, усиленные мосты, активный передний стабилизатор поперечной устойчивости и зубастые шины. В 5-дверном варианте Unlimited c дополнительными опциями (кожаный салон, продвинутая медиасистема с навигацией и т.д) автомобиль обойдется еще дороже – примерно 4,5 млн рублей.

Правда, если не проводить все выходные на соревнованиях по ралли-рейдам, могучий внедорожный арсенал версии «Рубикон» вроде бы ни к чему, тут вполне достаточно выдающихся способностей «Сахары» — в полной комплектации она будет стоить на 300 тыс. дешевле. Но все равно не дешево… Да, но он стоит своих денег, и я по-хорошему завидую будущему хозяину «моего» нынешнего красного джипа. Единственного в мире настоящего джипа. Потому что конкурентов у него нет — сравнить «Рэнглер» сегодня просто не с кем. Разве что с не менее легендарным «Лендровером-Дефендер». Но предыдущее поколение уже не выпускают, а новое – обещают показать только через год…

Jeep Wrangler — не перестал быть просто гениальным внедорожником, теперь он прекрасно чувствует себя на трассе и совсем не напрягает водителя и пассажиров. То есть теперь теоретически он даже сможет играть роль единственного автомобиля в семье.