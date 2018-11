Игорь Моржаретто: Jeep Wrangler - несравнимый

БОГАТСТВО ВЫБОРА – СТРАШНАЯ СИЛА

Итак, на российском рынке пока продается внедорожник только с 2-литровым бензиновым мотором в сочетании с 8-ступенчатым классическим автоматом. Зато есть 3-х и 5-дверные версии, каждая – в трех вариантах комплектации: Sport, Sahara, и Rubicon. Теперь придется выбрать тип крыши. Три варианта, причем все — съемные: матерчатый верх на механических защелках; матерчатый, но уже с сервоприводом и жесткая крыша-трансформер из трех составных частей.

«Спорт» — самый доступный: от 3,4 млн. руб. Но тут уже есть трансмиссия Comand-Trac c двухступенчатой раздаткой и механической блокировкой заднего дифференциала. «Сахара» (от 3 млн. 740 тыс. руб.) отличается от базовой более богатым оснащением. Кстати, наверное, это та самая «золотая середина», которую и будут выбирать большинство покупателей. А вот «Рубикону» (3 990 000 руб.) полагается трансмиссия Rock-Trac c электронными блокировками межколесных дифференциалов, усиленные мосты, активный передний стабилизатор поперечной устойчивости и зубастые шины. В 5-дверном варианте Unlimited c дополнительными опциями (кожаный салон, продвинутая медиасистема с навигацией и т.д) автомобиль обойдется еще дороже – примерно 4,5 млн рублей.