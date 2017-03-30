Антон Чуйкин: УАЗ «Патриот» и край земли

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Раз в два года ульяновцы представляют изрядно обновленную машину. Модельный 2019-й стартовал в нынешнем октябре, когда на рынок вышли новые «Патриоты». И пусть внешних отличий немного (два), характер машины заметно изменился. К лучшему, как мы смогли оценить в путешествии на край земли.

Мыс Немецкий - крайняя северная точка материковой европейской России; всегда эта оконечность полуострова Рыбачий была краем русского Севера. Родимая наша земля, точно по песне, давала пристанище саамам и норвежцам, финнам и русским. Иностранцев - всех сразу - у нас звали немцами, отсюда и название мыса. Но это древние времена, а в новейшей истории полуострова Средний и Рыбачий приняли на себя тяжесть и огромные жертвы великой войны. Уникальное место: здесь линию фронта фактически держали неподвижной 1200 дней и ночей. Посмотрите на карту: казалось бы, ну кому нужны два этих полуострова на окраине Кольского? Но неспроста их называют гранитным линкором: Рыбачий и Средний - ключ к незамерзающему Мурманску, к базам Северного флота, защита и форпост страны. Вот по этим местам, которые начинаются всего-то в двух часах от Мурманска, и отправилась экспедиция новых «Патриотов». Впрочем, не уверен, что здесь нужны кавычки…

Признаюсь, я некоторое время удивлялся коллеге Моржаретто, который бывал на Рыбачьем не один раз и готов ездить еще и еще. Чем он так цепляет, этот край? Но вот прошла неделя-другая после моей командировки, я смотрю на фотографии и чувствую, что тоже очень хочу вернуться. И обязательно вернусь! А пока - представляю фотоотчет о машинах, о земле и о славной истории, которая здесь находится буквально под ногами.

По очень неплохой трассе «Кола» выдвигаемся от Мурманска в сторону Заполярного (или норвежской границы, как кому нравится). Дорога неширокая и не самая быстрая, тем более, участки со сплошной разделительной тянутся по несколько километров. Но такая красота кругом, что дорога совсем не утомляет. Примерно через 100 км готовим паспорта - начинается погранзона. Почти сразу за шлагбаумом, в Старой Титовке, сворачиваем направо. Асфальт остается позади, на край земли поедем по плохим и очень плохим дорогам. Но мы же на УАЗе!

Кстати, давайте сразу разберемся, что в машине нового. Внешние отличия: во-первых, новые 18-дюймовые колесные диски, обутые в шины «Континенталь Кросс Контакт» калужского производства. Это заводская комплектация всех версий, кроме базовой, самой доступной. Во-вторых, ручка пятой двери: подвижная часть, то есть сам привод замка, теперь скрыта под кожухом. Совсем немного, но главные отличия - впереди. И снизу.

Год назад на полуторке УАЗ «Профи» дебютировал мотор «ЗМЗ-Про», который является усовершенствованной версией известного 409-го. Объем тот же, 2,7 л, и сил вроде бы немногим больше - 150, но везет этот агрегат куда надежнее и приятнее. Крутящий момент на самых ходовых оборотах (около 2000) вырос почти на 15%, то есть мотор легко принимает нагрузку и идет за педалью. Бензиновый агрегат приобрел дизельный характер. Согласен, настоящий дизель был бы еще лучше, но и сильно дороже… Все, кто ездил на прежних «Патриотах», отмечали, что машина с новым мотором легче берет подъемы, не требует лишних переключений, а на тяжелой дороге, в рытвине или броде, достаточно нажать на газ, и «Патриот» вывезет. Пониженную передачу стали использовать гораздо реже и только там, где действительно нужна тракторная тяга.

После того, как в 2016-м на «Патриоте» появилась ESP, он стал способен и более-менее уверенно ездить по асфальту. И только теперь, сравнивая машину образца 2018 года с прежней, понимаешь, что такое «более-менее» и просто уверенно.

А все дело в новом переднем мосте с иным углом установки колес, точнее, кастором. Если на пальцах - руль стал возвращаться в нулевое положение, машина стала стабильнее. Помимо этого, изменена конструкция поворотных кулаков - ШРУСы теперь не в металле, а в резиновом чехле. А еще появился хорошо заметный при взгляде под бампер демпфер рулевого управления. Следствия: машина стала более маневренной, радиус разворота сократился на 0,8 м. Руль не рвет из рук на тряском грейдере. А ШРУС, даром что в резине, по-прежнему надежно защищен балкой моста и окружающими тягами.

Север - край тишины, и приятно, что «Патриот» ему неплохо соответствует. Конечно, как всякая машины, он порыкивает, погромыхивает и полязгивает, особено когда мосты встают накрест… Но внутри машины на ходу стало потише, чем раньше. Спасибо большей площади шумоизоляции, в частности, укрывающей весь моторный щит; дополнительным уплотнениям; и составному, с демпфером, рычагу коробки, который перестал быть передающей антенной зуда и шума трансмиссии в салон. Кстати, четкость переключений (поколдовали с приводом) как у эталонных «Жигулей». Кто помнит, поймет.

Первое внедорожное упражнение: «Патриот» (вам нравится цвет? Мне - очень!), красиво буксуя, берет подъем от развалин небольшой ГЭС у Титовки. Кстати, раньше она, по-видимому, была Китовкой, по близлежащему промыслу. А ГЭС, проработавшую 10 послевоенных лет, облюбовали для пикников местные жители и военные. Благо, стоит прямо у редкой красоты водопадов. Говорят, и Гагарин обмывал здесь старлейские звездочки: служил-то неподалеку. Наверняка вспоминал потом Кольский полуостров, первым из людей глядя на Землю с космической высоты…

В первые дни войны развернулись тяжелые сражения: враг наступал с континента, советские части удерживали Средний и Рыбачий. И удержали, но какой ценой! До сиз пор на скалах Муста-Тунтури среди камней видны целые россыпи гильз, осколков, мотки проволоки. Австрийские горные егеря были остановлены, а потом и отброшены Красной армией. Но сейчас ходишь по траншеям и пещерам, в которых были оборудованы жилье, госпиталь, чуть ли не гаражи, и поражаешься: как они это сделали и как их отсюда выбили? Наши солдаты воевали даже не в окопах - в выемках скал, почти на голой породе. Но - удержались. Не отступили. Победили.

Наша экспедиция участвовала в установке памятного знака погибшим летчикам. На перешейке, отделяющем полуострова от материка, война шла почти 4 года, и концентрация сил, оружия, накопилась немалая. И - подвигов. После Москвы именно здесь больше всего Героев. Вспомним их. Скажем спасибо.

В мае 1944-го на Рыбачий привезли батарею дальнобойных орудий. В войне они не участвовали, но позже грозили НАТО огневой мощью и большим калибром. Ныне из-под упавшей кровли смотрит надпиленный ствол. То, что такое оружие стало не нужным - нормально. А вот то, что оказалось брошенным - совершенно неправильно. Вообще, после войны Рыбачий стал большой военной базой, а общий доступ на него открыли только на рубеже веков. Впрочем, и сейчас тут много действующей техники, просто не всегда видимой. Но стрельбу мы слышали и район мишеней объезжали… В задней подвеске «Патриота» применили двухлистовые рессоры, а сечение стабилизатора сократили. Машина стала помягче - настолько, чтобы интереснее рулиться в поворотах. Но, увы, не настолько, чтобы быть комфортной и на грейдерах Рыбачьего. Вообще, да простят меня патриоты, дороги - это позор полуостровов. Единственный приличный километр оказался бывшим военным аэродромом Пумманки, а остальные, с позволения сказать, трассы - это колдобина на выбоине. В принципе, они проходимы на любой машине, основа твердая, но мучают и людей, и технику. «Патриот» здесь заставляет вспомнить предка по прозвищу «козлик»… В принципе, набор скорости позволяет чуть легче переносить тряску, но что творится тогда с ходовой и, главное, колесами - думать не хочется. Впрочем, коллеги, которые проезжали этим маршрутом на других машинах, говорили, что можно добиться и большего комфорта. Так что УАЗу есть что совершенствовать… Кстати! Армейские «КАМАЗы» и «Уралы», встреченные по пути, явно шли на наполовину спущенных колесах.

А пока его, даже несколько смягченная передняя подвеска, пытается вытрясти душу из пассажиров, особенно задних, они сполна оценят долгожданное новшество, сколь незатейливое, столь и необходимое. Ручки для пассажиров появились и на передних, и на средних стойках. Даже для водителя сделали: и правильно, садиться в машину, держась за такой поручень, стало удобнее.

Объезжая район учений, мы ушли на совсем уж скалистые тропы. И тут стала страдать хорошая, но все же универсальная, в данном случае чересчур «дорожная» резина. Штук пять «континенталей» пали жертвой скалистых гор. Прощайте!

(Напомню, что для таких условий есть экспедиционная версия с установленными заводом лебедкой, багажником на крыше, шинами BFGoodrich и она теперь доступна для всех комплектаций «Патриота») Два Брата – одна из достопримечательностей полуостровов. Две скалы стоят как будто на страже наших берегов. А под ними шумит Баренцево море. Кстати, здесь довольно значительные приливы и отливы, перепад в этом место около 4 метров, а вообще на Кольском полуострове бывает и вдвое больше. Неспроста именно в этих местах, в Кислой губе, работает первая экспериментальная ПЭС, приливная электростанция, запущенная в 1968 году. Увы, пока она остается единственной в стране, где приливы так высоки. ПЭСы большей мощности работают в Китае, Франции, Канаде и других странах.

Рыбачий и Средний - это, конечно, не только военные реликвии, не только исторические артефакты, но и прекрасная северная природа. Перевал по дороге с материка дарит совершенно неземные пейзажи.

А еще полуострова - очень туристическое место. Ягоды-грибы, рыбалка, ночевка в палатке, походная баня, купание в Баренцевом море под - вот это подарок природы! - настоящим северным сиянием.

Приближаемся к крайней точке. На северной оконечности Рыбачьего новый объект для изучения - попавшая в ловушку шхуна. Выбросило на камни, и дешевле оказалось ее бросить. Вообще, после дорог это вторая беда полуостровов: мусор. Что-то (да как много!) осталось от военных. Что-то (ох, немало) добавляют туристы. Что-то просто бросают за ненадобностью. Кроме катера, мы видели две «Нивы», несколько пушек, кабины ГАЗ-66, вездеход ГАЗ-71 и многое другое - все в состоянии металлолома. Свой мусор экспедиция «Патриотов» увозила с собой.

А вот и край земли, мыс Немецкий. Здесь недавно найден древний колодец, второй такой же обнаружили в Норвегии. А значит, и тут, и там бывали люди, жили, торговали еще много веков назад. И наверняка их тоже покоряла эта суровая земля. А они покоряли ее. И уходя, обещали вернуться. Мы тоже – обещаем.

Дороги Рыбачьего изобилуют бродами. В самом деле, не строить же мост через каждую речушку! Итог - раз в полчаса купание оранжевого УАЗа. А также всех остальных.

Один из немногих туристических объектов - база Большое Озерко. Несколько теплых домиков, столовая (именно, никакой не ресторан), банька и не всегда работающий душ. Скромно. С одной стороны, соответствует суровому краю, с другой - соседняя Норвегия показывает пример, как можно и нужно зарабатывать на туризме. Ау, бизнесмены! Туры по Кольскому и Рыбачьему уже есть, осталось поддержать их приличной инфраструктурой.