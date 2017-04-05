Сергей Целиков: Skoda Kodiaq - автомобиль для большой дружной семьи

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В сентябре 2018 года проехал 1200 км по европейским дорогам (Прага - Франкфурт-на-Майне и обратно) на кроссовере Skoda Kodiaq. Автомобиль был с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. в максимальной комплектации. Средний расход топлива составил 9,3 литра на 100 км.

Общие впечатления. Автомобиль понравился. Динамика хороша, что особенно актуально на немецких автобанах без ограничения скорости. До 150-160 км/ч Kodiaq разгонялся легко и непринужденно. Очень понравился адаптивный круиз-контроль в паре с функцией слежения за полосой. Обычным круизом пользуюсь давно, а вот с адаптивным не сталкивался. Поначалу непривычно ощущать, что машина сама тормозит и ускоряется, а также «мягко упирается» в полосу перед тем как ее сменить. Привыкаешь довольно быстро, но нога периодически «ищет тормоз», особенно когда перед тобой начинают перестраиваться машины и круиз на это реагирует более быстрой сменой режимов.

Руль довольно легкий, может даже слишком. Но таковы сейчас все электроусилители в семействе VAG. На трассе изредка приходится подруливать, а вот в городе и особенно при тесных парковках руль радует своей легкостью и точностью. При парковках также помогает 360-градусная камера обзора и датчики со всех сторон. Kodiaq был оснащен системой помощи при парковках. Но лично мне больше нравится парковаться вручную и я не стал бы переплачивать за эту функцию.

Салон у чешского кроссовера просторный. Варианты и диапазоны регулировок позволяют настроить сиденья практически идеально «под любую спину». Кроме того, в максимальной комплектации существует память этих настроек на конкретного водителя. Места на втором ряду достаточно для пассажиров любого роста, а вот третий ряд сидений подойдет разве что для детей. Забрался я туда с трудом и ехать на «на Камчатке» совсем не комфортно.

Skoda традиционно оснащает свои автомобили разными практичными предметами и решениями из серии Simply Сlever: зонтики в передних дверях, кармашки для телефона и прочих предметов, множество крючков для сумок и разных ниш для мелочей, контейнеры для мусора, ручка опускания спинки задних сидений из багажника, пледы в специальных мягких сумочках. Отдельно отмечу функциональный ящик под подлокотником. Подстаканники в нем сделаны таким образом, что пластиковая бутылка легко открывается одной рукой. Происходит это за счет специальной формы дна. Там же есть прорези для карточек и монет. Еще одна новинка – пластиковые накладки на двери, которые сами выезжают при открывании и прячутся внутрь при закрывании дверей. Они предохраняют кромки дверей от ударов и царапин при тесной парковке на улице или в гараже.

Цены и спрос. Базовый прайс на Skoda Kodiaq начинается от 1 млн 389 тыс. рублей. Это стоимость переднеприводного кроссовера с двигателем 1,4 литра мощностью 125 л.с. и механической коробкой передач в самой простой комплектации Active. На простейшую модификацию приходится сейчас менее 3% от общего числа продаж Kodiaq. Чуть более популярна (6,4% продаж) переднеприводная бензиновая версия с 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и автоматической трансмиссией (DSG). Стоимость такой модификации начинается от 1,5 млн рублей. Четверть продаж приходится на версию с полным приводом и двигателем 1,4 литра (150 л.с.), стоимость которой в зависимости от комплектации может колебаться от 1,53 до 2,43 млн рублей. При этом максимальный спрос сосредоточен на версии с двухлитровыми двигателями – дизельным 150 л.с. (27,4%) и бензиновым 180 л.с. (38,5%). Цены в таком исполнении начинаются от 1,8 и 1,87 млн рублей. В зависимости от комплектации о дополнительного оснащения стоимость хорошо оборудованного «Кодиака» доходит почти до 3 млн рублей.