Сергей Целиков: Skoda Kodiaq - автомобиль для большой дружной семьи

В сентябре 2018 года проехал 1200 км по европейским дорогам (Прага - Франкфурт-на-Майне и обратно) на кроссовере Skoda Kodiaq. Автомобиль был с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. в максимальной комплектации. Средний расход топлива составил 9,3 литра на 100 км.
Общие впечатления. Автомобиль понравился. Динамика хороша, что особенно актуально на немецких автобанах без ограничения скорости. До 150-160 км/ч Kodiaq разгонялся легко и непринужденно. Очень понравился адаптивный круиз-контроль в паре с функцией слежения за полосой. Обычным круизом пользуюсь давно, а вот с адаптивным не сталкивался. Поначалу непривычно ощущать, что машина сама тормозит и ускоряется, а также «мягко упирается» в полосу перед тем как ее сменить. Привыкаешь довольно быстро, но нога периодически «ищет тормоз», особенно когда перед тобой начинают перестраиваться машины и круиз на это реагирует более быстрой сменой режимов.
Руль довольно легкий, может даже слишком. Но таковы сейчас все электроусилители в семействе VAG. На трассе изредка приходится подруливать, а вот в городе и особенно при тесных парковках руль радует своей легкостью и точностью. При парковках также помогает 360-градусная камера обзора и датчики со всех сторон. Kodiaq был оснащен системой помощи при парковках. Но лично мне больше нравится парковаться вручную и я не стал бы переплачивать за эту функцию.
Салон у чешского кроссовера просторный. Варианты и диапазоны регулировок позволяют настроить сиденья практически идеально «под любую спину». Кроме того, в максимальной комплектации существует память этих настроек на конкретного водителя. Места на втором ряду достаточно для пассажиров любого роста, а вот третий ряд сидений подойдет разве что для детей. Забрался я туда с трудом и ехать на «на Камчатке» совсем не комфортно.
Skoda традиционно оснащает свои автомобили разными практичными предметами и решениями из серии Simply Сlever: зонтики в передних дверях, кармашки для телефона и прочих предметов, множество крючков для сумок и разных ниш для мелочей, контейнеры для мусора, ручка опускания спинки задних сидений из багажника, пледы в специальных мягких сумочках. Отдельно отмечу функциональный ящик под подлокотником. Подстаканники в нем сделаны таким образом, что пластиковая бутылка легко открывается одной рукой. Происходит это за счет специальной формы дна. Там же есть прорези для карточек и монет. Еще одна новинка – пластиковые накладки на двери, которые сами выезжают при открывании и прячутся внутрь при закрывании дверей. Они предохраняют кромки дверей от ударов и царапин при тесной парковке на улице или в гараже.
Конкуренты. Габариты (4697х1882х1655) и цены (1,4 - 2,8 млн руб.) выводят Skoda Kodiaq в очень конкурентный сегмент. Наиболее близкими по основным параметрам являются Hyundai Santa Fe, KIA Sorento, Mitsubishi Outlander, Renault Koleos и Nissan X-Trail. А если чуть расширить «конкурентный коридор» по габаритам и цене, то можно набрать еще примерно десяток кроссоверов, которые могут стать альтернативой при выборе. Основное отличие от конкурентов в том, что в Kodiaq можно установить третий ряд сидений. Из перечисленных конкурентов полноценный семиместный салон могут предложить лишь удлиненные версии корейских кроссоверов KIA Sorento Prime и Hyundai Grand Santa Fe, но они длиннее «Шкоды» на 10 и 20 см соответственно. В новом Nissan X-Trail вариант с 7-местным салоном тоже возможен, то в нем будет еще теснее, чем в «Шкоде».
Цены и спрос. Базовый прайс на Skoda Kodiaq начинается от 1 млн 389 тыс. рублей. Это стоимость переднеприводного кроссовера с двигателем 1,4 литра мощностью 125 л.с. и механической коробкой передач в самой простой комплектации Active. На простейшую модификацию приходится сейчас менее 3% от общего числа продаж Kodiaq. Чуть более популярна (6,4% продаж) переднеприводная бензиновая версия с 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и автоматической трансмиссией (DSG). Стоимость такой модификации начинается от 1,5 млн рублей.
Четверть продаж приходится на версию с полным приводом и двигателем 1,4 литра (150 л.с.), стоимость которой в зависимости от комплектации может колебаться от 1,53 до 2,43 млн рублей. При этом максимальный спрос сосредоточен на версии с двухлитровыми двигателями – дизельным 150 л.с. (27,4%) и бензиновым 180 л.с. (38,5%). Цены в таком исполнении начинаются от 1,8 и 1,87 млн рублей. В зависимости от комплектации о дополнительного оснащения стоимость хорошо оборудованного «Кодиака» доходит почти до 3 млн рублей.
Выводы. На мой взгляд, основная целевая аудитория Skoda Kodiaq – это большие дружные семьи. Автомобиль располагает к путешествиям и дальним поездкам. В огромный багажник можно погрузить массу вещей, а в разложенном состоянии даже организовать спальные места. Машина однозначно понравится хозяйственным многодетным женщинам. Главное, чтобы у них на это хватало средств. Нижняя планка цены (1,39 млн руб.) это маркетинговый ход для привлечения внимания. А вот средневзвешенная стоимость с учетом продаж всех модификаций и комплектаций (2,2 млн руб.) и динамика продаж в 2018 году показывает, что Skoda может достойно конкурировать в более высоком ценовом сегменте. Бренд к этому уже готов, а поклонников чешской марки с каждым годом в России становится все больше и больше.