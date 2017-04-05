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01.10.18 Прочитали 939 раз

Сергей Целиков: Skoda Kodiaq - автомобиль для большой дружной семьи

СЦ.jpgВ сентябре 2018 года проехал 1200 км по европейским дорогам (Прага - Франкфурт-на-Майне и обратно) на кроссовере Skoda Kodiaq. Автомобиль был с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 180 л.с. в максимальной комплектации. Средний расход топлива составил 9,3 литра на 100 км.

Skoda Kodiaq на улицах Европы

Общие впечатления. Автомобиль понравился. Динамика хороша, что особенно актуально на немецких автобанах без ограничения скорости. До 150-160 км/ч Kodiaq разгонялся легко и непринужденно. Очень понравился адаптивный круиз-контроль в паре с функцией слежения за полосой. Обычным круизом пользуюсь давно, а вот с адаптивным не сталкивался. Поначалу непривычно ощущать, что машина сама тормозит и ускоряется, а также «мягко упирается» в полосу перед тем как ее сменить. Привыкаешь довольно быстро, но нога периодически «ищет тормоз», особенно когда перед тобой начинают перестраиваться машины и круиз на это реагирует более быстрой сменой режимов.

Skoda Kodiaq: размеры

Руль довольно легкий, может даже слишком. Но таковы сейчас все электроусилители в семействе VAG. На трассе изредка приходится подруливать, а вот в городе и особенно при тесных парковках руль радует своей легкостью и точностью. При парковках также помогает 360-градусная камера обзора и датчики со всех сторон. Kodiaq был оснащен системой помощи при парковках. Но лично мне больше нравится парковаться вручную и я не стал бы переплачивать за эту функцию.

Skoda Kodiaq: интерьер

Салон у чешского кроссовера просторный. Варианты и диапазоны регулировок позволяют настроить сиденья практически идеально «под любую спину». Кроме того, в максимальной комплектации существует память этих настроек на конкретного водителя. Места на втором ряду достаточно для пассажиров любого роста, а вот третий ряд сидений подойдет разве что для детей. Забрался я туда с трудом и ехать на «на Камчатке» совсем не комфортно.

Skoda Kodiaq: салон

Skoda традиционно оснащает свои автомобили разными практичными предметами и решениями из серии Simply Сlever: зонтики в передних дверях, кармашки для телефона и прочих предметов, множество крючков для сумок и разных ниш для мелочей, контейнеры для мусора, ручка опускания спинки задних сидений из багажника, пледы в специальных мягких сумочках. Отдельно отмечу функциональный ящик под подлокотником. Подстаканники в нем сделаны таким образом, что пластиковая бутылка легко открывается одной рукой. Происходит это за счет специальной формы дна. Там же есть прорези для карточек и монет. Еще одна новинка – пластиковые накладки на двери, которые сами выезжают при открывании и прячутся внутрь при закрывании дверей. Они предохраняют кромки дверей от ударов и царапин при тесной парковке на улице или в гараже.

Skoda Kodiaq: simply clever

Конкуренты. Габариты (4697х1882х1655)  и цены  (1,4 - 2,8 млн руб.) выводят Skoda Kodiaq  в очень конкурентный сегмент. Наиболее близкими по основным параметрам являются Hyundai Santa Fe, KIA Sorento, Mitsubishi Outlander, Renault Koleos и Nissan X-Trail. А если чуть расширить «конкурентный коридор» по габаритам и цене, то можно набрать еще примерно десяток кроссоверов, которые могут стать альтернативой при выборе. Основное отличие от конкурентов в том, что в Kodiaq можно установить третий ряд сидений. Из перечисленных конкурентов полноценный семиместный салон могут предложить лишь удлиненные версии корейских кроссоверов KIA Sorento Prime и Hyundai Grand Santa Fe, но они длиннее «Шкоды» на 10 и 20 см соответственно. В новом Nissan X-Trail вариант с 7-местным салоном тоже возможен, то в нем будет еще теснее, чем в «Шкоде».

Skoda Kodiaq: конкуренты

Цены и спрос. Базовый прайс на Skoda Kodiaq начинается от 1 млн 389 тыс. рублей. Это стоимость переднеприводного кроссовера с двигателем 1,4 литра мощностью 125 л.с. и механической коробкой передач в самой простой комплектации Active. На простейшую модификацию приходится сейчас менее 3% от общего числа продаж Kodiaq. Чуть более популярна (6,4% продаж) переднеприводная бензиновая версия с 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и автоматической трансмиссией (DSG). Стоимость такой модификации начинается от 1,5 млн рублей.

Четверть продаж приходится на версию с полным приводом и двигателем 1,4 литра (150 л.с.), стоимость которой в зависимости от комплектации может колебаться от 1,53 до 2,43 млн рублей. При этом максимальный спрос сосредоточен на версии с двухлитровыми двигателями – дизельным 150 л.с. (27,4%) и бензиновым 180 л.с. (38,5%). Цены в таком исполнении начинаются от 1,8 и 1,87 млн рублей. В зависимости от комплектации о дополнительного оснащения стоимость хорошо оборудованного «Кодиака» доходит почти до 3 млн рублей.

Skoda Kodiaq: модификации и цены

Выводы. На мой взгляд, основная целевая аудитория Skoda Kodiaq – это большие дружные семьи. Автомобиль располагает к путешествиям и дальним поездкам. В огромный багажник можно погрузить массу вещей, а в разложенном состоянии даже организовать спальные места. Машина однозначно понравится хозяйственным многодетным женщинам. Главное, чтобы у них на это хватало средств. Нижняя планка цены (1,39 млн руб.) это маркетинговый ход для привлечения внимания. А вот средневзвешенная стоимость с учетом продаж всех модификаций и комплектаций (2,2 млн руб.) и динамика продаж в 2018 году показывает, что Skoda может достойно конкурировать в более высоком ценовом  сегменте. Бренд к этому уже готов, а поклонников чешской марки с каждым годом в России становится все больше и больше.

, источник: autostat.ru

Теги: тест-драйв suv внедорожники skoda skoda kodiaq

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