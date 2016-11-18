Антон Чуйкин: Datsun on-DO с «автоматом» - тест-драйв 7D

За два с половиной года компания «Датсун» продала в России 60 тысяч машин: седанов с механической коробкой и хэтчбеков с механикой и автоматом. И вот, наконец, 4-ступенчатый японский «Джатко» прописали и в «он-До».

Здравое зерно в идее представить максимально доступную иномарку, безусловно, было. Какой уж тут автомат! Однако российский едок зачастую предпочитает большому куску черного хлеба маленькую булочку, причем с маслом. В данном случае – маслом для автоматических трансмиссий. Имея в гамме двухпедальный хэтчбек, просто неприлично томить покупателей седаном исключительно с тремя педалями. Очевидный ход сделан!

С ноября on-DO с автоматом доступен для предзаказа, в конце месяца первые машины будут переданы покупателям, и уже сейчас мы готовы предложить вам тест в фирменном формате 7D. Поедем по улицам и трассам на автомобиле Datsun on-Do: 1,6 л/87 л.с., 4АТ, комплектация Dream, 568 тысяч рублей.

Фоном для сравнения будут служить немногочисленные одноклассники: «Лада-Гранта» - 1,6 л/106 л.с., 5АМТ (робот), исполнение Люкс, 533 тысяч рублей; Ravon Nexia R3 - 1,5 л/105 л.с., 6АТ, Elegant, 569 тысяч рублей. Это В-класс начала века - 21-го, разумеется! В нем модели несколько мельче и старше самого популярного сегмента В+, представленного «Солярисом», «Логаном», «Поло». Зато они дешевле.

«Лада» - донор и основа «Датсуна», на сегодня доступна с роботизированной коробкой (такой же, как у «Датсуна», автомат предлагают только для экспортных модификаций). Под именем «Нексия» скрывается наш старый знакомый «Авео» - теперь он прибывает в Россию из Узбекистана.

НА СТОЯНКЕ: ЗАВОДИ, СЛУШАЙ!

Необычно высокие обороты холостого хода помогли избавиться от вибраций сначала на «ми-До» с автоматом, а теперь и на седане. Кропотливая работа с обивками, климатической системой, калибровками двигателя, креплениями и кроем сидений, даже с электрическими реле, приносит свои плоды – «Датсун» ощутимо ближе к настоящей иномарке, чем его прародительница - «Гранта». Под настоящей иномаркой я понимаю машину, в которой, в частности, при некотором наружном шумовом фоне трудно понять, работает мотор или нет. У ненастоящей, например, руль трясется…

Под полом багажника с удовольствием обнаружил новый ромбовидный домкрат, сменивший ненадежное телескопическое наследство «Гранты».

Сажусь за руль, включаю обогрев переднего стекла – как хорошо, что при этом не взвывает вентилятор, не срабатывает кондиционер, а только на нити подается напряжение! Нажимаю рядышком кнопку для заднего стекла – и удивляюсь, ибо она остается в нажатом положении. Следующие четыре часа глупышка так и грела стекло, по-видимому…

Перевожу селектор в положение D, и седан, царапаясь шипами, резво, чтобы не сказать резко, срывается с места. Впрочем, это уже следующая оценка, а в этой категории фиксируем добротный средний уровень. Минусов автомобиль не набрал, плюсов не заслужил.

НА ТРАССЕ: НЕ ЛЕНИСЬ!

Очень, очень резвый разгон – это только поначалу, дальше характер седана успокаивается. При желании набрать больше 100 км/ч вы узнаете, что воздух сопротивляется, что шины катятся нелегко, что мотор трудится вовсю – по крайней мере, эту троицу так хорошо слышно, что сомневаться в их усилиях не приходится. Конечно, шесть ступеней здесь подойдут больше, а при имеющихся четырех неизбежны чувствительные потери… Кстати, мы их оценим на АЗС.

87 сил – совсем немало для довольно легкой машинки, так что в итоге можно выжать и 165 км/ч (по паспорту). Для сравнения – седан с 5-ступенчатой механикой покажет 172 км/ч, а сотню наберет за 11,5 с против 14,3 с автоматом. Цифры подтверждают ощущения – автомобиль, столь бодрый поначалу, после 90-100 км/ч становится тугим на разгон.

В машинах ценой «пятьсот плюс» не ставят круиз-контроль. А жаль: копеечное устройство помогает держать скорость и способствует безопасности. Особенно это ощущаешь на таких дорогах, как здесь, в Белоруссии: пустых и с хорошим покрытием. И где штрафуют уже за лишние 10 км/ч…

Не только меня порадовала простенькая, но такая удобная функция троекратного моргания лампочек при касании рычажка «поворотников». Учитывая, что сам рычажок смещается с усилием, уместным скорее селектору автомата, такой функции особенно радуешься.

Соперники предлагают более мощные моторы, и при прочих равных «Датсун» получает здесь первый прокол. Минус 1: а не ленись на обгонах!

НА УЛИЦЕ: ВОЗЬМИ МЕНЯ В КАРШЕНИНГ

«Калину», которая дала платформу «Датсуну», начали делать в 90-х годах прошлого века. Это не укор, это похвала: боковые стойки тонкие и почти не мешают обзору. Еще бы дворник ходил налево чуть дальше…

Вообще, если бы не снегопад, у меня не возникло претензий к «он-До» в городе. А так – за полчаса, пока мы пересекали Минск, изрядно надоел несильный, но все-таки слышимый щелчок и затем электрическое вжжж-вжжж от работы моторчика, приводящего щетки стеклоочистителя. Удивительно, но здесь эта механика не заглушается даже поскрипыванием резинки по стеклу.

А в целом – все очень хорошо, автомат в городе показывает себя с лучшей стороны и я действительно не удивлюсь, если в такси или каршеринге появятся такие седаны. Компактные, динамичные, маневренные. Пару раз проучил торопыг, которые тщились выиграть старт со светофора. Маленький совет: на красном переводите селектор автомата в нейтраль: несмотря на проведенную доработку, машинка прямо-таки рвется в бой, стоя на «драйве».

Кстати, еще одно достоинство обнаружил случайно: у «Датсуна» есть не просто заводской иммобилайзер, но – сигнализация! Автомобиль бибикает при несанкционированном доступе. Весьма полезно при нынешнем спросе на ворованные запчасти!

По сумме достоинств и недостатков выходит ничья: вполне себе достойная машинка для уличной суеты.

НА ПЛОХОЙ ДОРОГЕ: ЧЕМ ХУЖЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ!

В комплектации «Дрим», предложенной для теста, предусмотрены три подуровня. В нашем, начальном, системы стабилизации не было вовсе, и это не могло не порадовать на бездорожье. В исполнениях с навигацией и прочими штуками есть кнопка ESC, на которую прежде надо было давить 3 секунды, чтобы отключить электронную уздечку. Теперь время срабатывания сокращено до 0,5 с – стало удобнее.

174 мм дорожного просвета позволяют поставить сколь угодно мощную защиту силового агрегата и все равно пролетать над ухабами. Подвеска прекрасно справляется с неровностями, автомат помогает трогаться в снегу и колее – короче, «Датсун» великолепен на бездорожье. Застрять на нем – надо постараться, а если что – вытолкнуть вполне в человеческих силах.

В Белоруссии, против сложившегося убеждения, не все дороги хорошие. Попали и мы на разбитый асфальт – правда, с разметкой. Так вот, с него уезжать не хотелось – так лихо (и, кстати, тихо!) «он-До» расправлялся со всеми неровностями. Браво! Уверенный +1 к общей оценке.

НА ВОКЗАЛЕ: ЧУВСТВО ЛОКТЯ

В этих машинах вы волей-неволей будете дружить с тем, кто сидит рядом: неширокий кузов способствует близким контактам. А если бы зеркала надо было регулировать вручную, вы легко дотянулись до противоположного. Впятером тесно, вчетвером вполне нормально. И подголовников на всех хватит.

Некоторая теснота салона с лихвой компенсирована литрами для чемоданов: их здесь 530. У соперников багажники пусть немного, но уступают: соответственно, 520 и 502 л. Учитывая ряд доработок для того, чтобы заднее сиденье легче складывалось и несколько иное оформление багажника, начисляю еще балл в пользу «Датсуна».

Выехав на белорусский автобан М-3, обнулил показания борткомпьютера, и под начинающимся снежком поехал в сторону столицы. Через 100 км посмотрел, что получилось: средняя скорость 84 км/ч (была одна остановка, двигатель не выключали), расход 7,0 л/100 км. Хороший расход, но не удивительный для такого режима. Топливо – А-95. Замечаний к заправке нет, как нет и дополнительных минусов или плюсов.

Для справки: паспортный расход бензина на автомобиле с механикой - 9 - 5,8 - 7 л/100 км (город - загород - смешанный); с автоматом несколько больше - 10,4 - 6,1 - 7,7 л/100 км. Плата за комфорт - плюс 10% к среднему расходу.

НА РЫНКЕ: СКОЛЬКО СТОИТ ИМЯ?

Посмотрим на конкурентов и обнаружим, что главное достоинство «Датсуна» – в имени. У «Гранты» хороший мотор, интересная цена, но вызывающий нарекания «робот». У «Равона» мотор столь же мощен, автомат современен, но происхождение и сборка вызывают если не опасения, то вопросы. В общем, на возможные плюсы «он-До» конкуренты отвечают достойно, да и минусами, если что, готовы помериться.

Вот чего точно не хватает «Датсуну», так это собственной более широкой гаммы. Как бы ни был хорош восьмиклапанный мотор – его одного мало. Да и кузов универсал очень бы пригодился, благо у соплатформенной «Калины» такой есть. Другое дело, что конкурировать приходится с родственниками по альянсу, но в конечном итоге это им только на пользу. Насчет соревнования «сам с собой»: автомат добавляет к цене «он-До» 50 тысяч рублей. И по моему, он этой суммы стоит.

В целом, мне не за что поставить здесь плюс или минус. Пока не за что. Но нам уже пообещали мотор 1,6/106 л.с…

Datsun on-Do – методом последовательных приближений становится все более и более иномаркой. Настоящей иномаркой, причем не просто выпущенной, но и рожденной на российском заводе.

Финальная оценка +1 это подтверждает: для не новой, но модифицированной машины это хороший уровень.