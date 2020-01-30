База данных компаний. Актуализация контактов. Статистика обновления ТС в 2019 году

Доступны предыдущие периоды: 2012-2018 гг. и ежемесячное обновление данных о компаниях в 2020 году.

Для решения ваших задач, мы собираем базу юридических лиц, которые поставили себе на баланс новые транспортные средства. База дает возможность оценить объемы рынка новых корпоративных ТС и проанализировать спрос на конкретные ТС.

Контактные данные базы компаний позволят начать сотрудничество с вашими потенциальными клиентами не теряя времени.

Поля базы данных:

ИНН

Юридическое лицо

Статус юридического лица

Адрес юридического лица

Должность

ФИО руководителя

Телефон

Код вида деятельности

Вид деятельности юридического лица

Количество единиц новых ТС по типам

Шаблон данных:

Стоимость отчета:

Все типы ТС (PC, LCV, HCV, BUS, TR) в целом по России за 2019 год - 60 000 рублей.

Индивидуально под ваши задачи мы соберем базу ваших потенциальных клиентов.

Возможно выбрать:

- любой тип ТС, отдельные бренды или модели,

- как новые, так и подержанные ТС,

- регионы вашего присутствия,

- интерсующие виды деятельности компаний,

- свои квоты по количеству приобретенных автомобилей,

- добавить технические характеристики,

- необходимый период анализа данных (обновление ежемесячное).

Позвоните нам On-line и мы поможем собрать базу компаний для контакта с вашими потенциальными клиентами.