База данных компаний. Актуализация контактов. Статистика обновления ТС в 2019 году

|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
Доступны предыдущие периоды: 2012-2018 гг. и ежемесячное обновление данных о компаниях в 2020 году.
Для решения ваших задач, мы собираем базу юридических лиц, которые поставили себе на баланс новые транспортные средства. База дает возможность оценить объемы рынка новых корпоративных ТС и проанализировать спрос на конкретные ТС.
Контактные данные базы компаний позволят начать сотрудничество с вашими потенциальными клиентами не теряя времени.
Поля базы данных:
Шаблон данных:
Стоимость отчета:
Все типы ТС (PC, LCV, HCV, BUS, TR) в целом по России за 2019 год - 60 000 рублей.
Индивидуально под ваши задачи мы соберем базу ваших потенциальных клиентов.
Возможно выбрать:
- любой тип ТС, отдельные бренды или модели,
- как новые, так и подержанные ТС,
- регионы вашего присутствия,
- интерсующие виды деятельности компаний,
- свои квоты по количеству приобретенных автомобилей,
- добавить технические характеристики,
- необходимый период анализа данных (обновление ежемесячное).
Позвоните нам On-line и мы поможем собрать базу компаний для контакта с вашими потенциальными клиентами.