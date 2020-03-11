Российский рынок новых грузовых автомобилей в феврале 2020 года

11 марта 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 5,8 тыс. единиц, что на 0,8% больше, чем в феврале 2019 года.

В марочной структуре этого рынка первенство по-прежнему удерживает российский KAMAZ. Несмотря на отрицательную динамику, на долю этого бренда в феврале пришлось более трети от общего объема реализации грузовиков в стране – 35,4%. В количественном выражении это соответствует 2 042 штукам – на 16,6% меньше, чем в феврале 2019 года.

С большим отставанием от лидера второе место в рейтинге занял другой отечественный бренд – GAZ, продажи которого также пошли на спад. Его объем рынка составил 532 автомобиля, что на 9,8% меньше, чем год назад. Далее следуют шведский Volvo (479 шт.; +25,7%) и немецкий MAN (389 шт.; +38,9%). Кроме них, в пятерку марок-лидеров грузового сегмента вошел еще и российский Ural (363 шт.; +17,1%).

Как отмечают эксперты, шесть из десяти брендов-лидеров по итогам февраля 2020 года демонстрируют рыночный рост. Наибольший он у Isuzu (+122,8%) и Shaanxi (+100%), а самое сильное падение отмечается у Scania (-36,2%).

Моделью-лидером по итогам прошлого месяца вновь стал KAMAZ 43118, показатель которого составил 673 проданных экземпляра (+28,7%). На втором и третьем местах снова расположились GAZ Gazon Next (338 шт.; -15,1%) и КАМАZ 65115 (303 шт.; -24,6%) соответственно. Кроме них, в ТОП-5 февраля попали Volvo FH (289 шт.; -1,4%) и MAN TGS (231 шт.; +61,5%).

В отличие от десятки марок-лидеров, среди моделей только у четырех наблюдается рост продаж. Помимо уже упомянутых KAMAZ 43118 и MAN TGS, положительная динамика отмечается еще у Volvo FM (+110,2%) и Isuzu NPR (+174,1%). А вот максимальный спад реализации – у KAMAZ 5490 (-68,4%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам первых двух месяцев 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в нашей стране составил 11,9 тыс. единиц, что на 9,2% больше, чем в январе – феврале прошлого года.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В ФЕВРАЛЕ 2020 г. (шт.)