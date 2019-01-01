Соотношение продаж новых и подержанных легковых автомобилей в регионах РФ

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка легковых автомобилей в России по итогам 8 месяцев 2019 года. Данное исследование охватывало первичный и вторичный рынки в субъектах РФ и позволило установить соотношение продаж между новыми и подержанными автомобилями.

Согласно результатам исследования, наибольшее соотношение между ними наблюдается в Москве, где доля рынка автомобилей с пробегом (54,5%) немного превосходит долю рынка новых автомобилей (45,5%). Далее следуют Санкт-Петербург, Татарстан и Самарская область, где рынок новых легковых автомобилей занимает около трети от общего объема продаж. Таким образом, вторичный рынок в этих регионах превосходит первичный вдвое.

А вот самое большое соотношение между продажами подержанных и новых легковых автомобилей отмечается на Дальнем Востоке. Максимальный такой показатель зафиксирован в Еврейской автономной области – почти в 50 раз. Именно в этом субъекте РФ доля рынка новых легковых автомобилей самая низкая в стране (всего 2%). В Бурятии, Камчатском крае, Амурской и Магаданской областях на долю новых машин приходится около 4,5% от всего объема рынка. В других регионах ДФО этот показатель тоже невысок, так как сюда импортируется большой объем подержанной техники из соседней Японии.

Отметим также, что в январе – августе нынешнего года доля первичного авторынка в среднем по России составила 22,3%. Соответственно, по вторичному рынку этот показатель равен 77,7%. Таким образом, в России продается 3,5 раза больше подержанных автомобилей, чем новых.

ТОП-20 регионов РФ по соотношению продаж НОВЫХ и подержанных автомобилей