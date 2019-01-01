НБКИ и АВТОСТАТ: во 2 квартале 2019 года банки выдали 241,2 тыс. автокредитов

По информации 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2 квартала 2019 года количество автомобилей, купленных в кредит, составило 241,2 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 8% (во 2 кв. 2018 года – 223,4 тыс. шт.) (диаграмма 1).

Во 2 квартале 2019 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (19,4 тыс. шт..), Санкт-Петербурге (14,8 тыс. шт.), Московской области (14,2 тыс. шт.), Татарстане (11,9 тыс. шт.) и Башкортостане (10,7 тыс. шт.).

При этом во 2 квартале 2019 года динамика выдачи автокредитов в субъектах РФ (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года оказалась разнонаправленной. Так, самый высокий рост выдачи был зафиксирован в Кемеровской (+80,3%) и Кировской (+30,0%) областях, Красноярском крае (+28,3%), а также в Рязанской (+23,4%) и Тульской (+21,0%) областях. В то же время, в ряде регионов страны во 2 квартале 2019 года было отмечено снижение выдачи автокредитов, в том числе, в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) (-6,4%), Ставропольском крае (-5,6%), Татарстане (-3,6%), а также в Свердловской (-2,5%) и Нижегородской (-2,2%) областях (таблица 1). В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов выросла на 4,8% и 3,6% соответственно.

«Банки продолжают активно выдавать автокредиты, однако темпы их предоставления уже не такие высокие, как в предыдущие годы, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом важно отметить, что автокредитование продолжает стимулировать продажи автомобилей, поддерживая российский автопром. В свою очередь, качество автокредитов находится на стабильном уровне – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования».

«Увеличение выдачи автокредитов оказывает существенную поддержку российскому авторынку в момент, когда продажи автомобилей сокращаются, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Так, во 2 квартале 2019 года было продано на 5,5% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что, если бы не автокредитование, падение продаж было бы еще более ощутимым. При этом рост выдачи автокредитов связан, в первую очередь, с действием госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»), которые были направлены как раз на массовый сегмент».

Таблица 1. Динамика выдачи автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в субъектах РФ во 2 квартале 2019 года в сравнении со 2 кварталом 2018 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), шт.