 АВТОСТАТ | Российский рынок новых LCV в сентябре 2018 года

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Российский рынок новых LCV в сентябре 2018 года

Рынок LCV

9 октября 2018 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре текущего года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России достиг 8,6 тыс. единиц, что на 5,3% больше, чем в сентябре 2017-го.

Первые две позиции в марочном рейтинге принадлежат отечественным маркам GAZ (3,7 тыс. шт.) и УАЗ (1,2 тыс. шт.), которые в прошлом месяце показали падение рынка (-3,2% и -3,5% соответственно). Отметим, что оба российских бренда занимают порядка 60% рынка новых LCV в нашей стране. Замкнул же тройку лидеров американский Ford с результатом 1 тыс. проданных автомобилей (+47,3%).

Отечественная LADA, несмотря на рост продаж в более чем полтора раза (+53,3%), в сентябре заняла лишь четвертую строчку рейтинга с результатом 837 экземпляров. На пятой позиции расположился немецкий Mercedes-Benz (549 шт.; -7,9%), который наряду с GAZ и УАЗ имеет демонстрирует отрицательную рыночную динамику. А самый большой прирост показал французский Renault, увеличив продажи LCV практически втрое (+186,2%).

В модельной структуре лидерство по-прежнему принадлежит GAZ Gazelle Next, объем рынка которой в первый месяц осени составил 2,1 тыс. единиц, что на 4,5% меньше, чем в сентябре 2017-го. Стоит отметить, что эта модель занимает почти четверть (24,6%) рынка новых LCV в России. Далее следует Ford Transit (990 шт.; +49,3%), а за ним – GAZ 3302 (889 шт.; -0,3%). На четвертой строчке находится фургон LADA Largus (691 шт.; +29,2%), а замыкает пятерку лидеров УАЗ 3909 (584 шт.; -15,9%).

Наилучшую рыночную динамику в первой десятке показывает Ford Transit, объем реализации которого, напомним, вырос в 1,5 раза. А вот самое большое падение зафиксировано у GAZ 3221 (-28,6%).

Отметим также, что по итогам января – сентября 2018 года объем рынка новых LCV в нашей стране вырос на 5,8% и составил 79,5 тыс. единиц.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА (шт.)

Марки

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА LCV* В РОССИИ В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА (шт.)

Модели

, источник: www.autostat.ru

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