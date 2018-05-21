Российский рынок новых грузовых автомобилей в апреле 2018 года

21 мая 2018 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2018 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил немногим более 7 тыс. единиц, что на 20,2% больше, чем в апреле 2017 года.

Лидером рынка грузовиков остается российский производитель KAMAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось 32% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 2,3 тыс. штук – на 3,6% больше, чем в апреле 2017 года. На втором месте располагается другой отечественный бренд – GAZ, показатель которого составил 783 автомобиля (+27,5%). Замыкает первую тройку шведский Volvo (547 шт.; +44,7%). В пятерку лидеров также попали шведская Scania (419 шт.; +43,5%) и немецкий Mercedes-Benz (394 шт.; +14,9%). Стоит отметить, что почти вся десятка лидеров по итогам апреля демонстрирует рыночный рост. Исключение составляют только японский бренд Isuzu (-12,5%) и белорусский MAZ (-1,1%).

В модельной структуре апрельского рейтинга лидирует KAMAZ 43118, показатель которого составил 614 экземпляров (+25,3%). Следом идет KAMAZ 5490 (585 шт.; +63%), а на третьей позиции находится GAZ Gazon Next (509 шт.; +22,1%). Далее следует Volvo FH (419 шт.; +30,5%), а замыкает пятерку самых продаваемых грузовиков Mercedes-Benz Actros (386 шт.; +28,2%).

Эксперты также отметили, что объем рынка новых грузовых автомобилей по итогам первых 4 месяцев 2018 года вырос на 29,5% и составил 25 тыс. единиц.

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