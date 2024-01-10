Завод «Москвич» возобновил работу в стандартном режиме

Завод «Москвич» с 9 января возобновил производство автомобилей после общероссийских новогодних каникул и работает в стандартном режиме. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, в ноябре 2022 года автомобильный завод «Москвич» запустил серийное производство кроссовера «Москвич 3», а в декабре на конвейере предприятия появилась его электрическая версия под названием «Москвич 3e». В сентябре 2023-го завод «Москвич» начал серийное производство лифтбека «Москвич 6».

Что касается дальнейшего развития модельной линейки «Москвич», в первой половине 2024 года планируется начало серийного производства среднеразмерного кроссовера «Москвич 5», а ближе к концу года будет представлен кроссовер D-класса под названием «Москвич 8».

Фото: АЗ «Москвич»