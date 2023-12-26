Автомобили не попали в список льготного экспорта из Ирана

Автомобили не включены в перечень товаров, в отношении которых предусмотрена либерализация таможенных пошлин в рамках соглашения о свободной торговле стран ЕАЭС с Ираном. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Новое соглашение предусматривает либерализацию таможенных пошлин в отношении широкой номенклатуры промышленных товаров. При этом наиболее чувствительная продукция, к числу которой относятся легковые автомобили, не была включена в перечни товаров, в отношении которых предусмотрена либерализация условий ввоза», – рассказал собеседник «Газеты.Ru» в комиссии ЕЭК.

Так, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое придет на смену временным договоренностям, действовавшим с 2019 года. Стороны ожидают значительного роста поставок продовольственной и промышленной продукции, что должно привести к увеличению товарооборота втрое (до 18 – 20 млрд долларов в течение 5 – 7 лет). Предполагается также, что снижение пошлин на компоненты поможет облегчить локализацию производств. В ЕАЭС входят пять стран: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», автомобили иранской SAIPA прошли в России все необходимые испытания и получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволяет белорусской компании «Лаки Кэренси», которая занимается их поставками, начать продажи в нашей стране.

Изначально в продажу поступят две модели бренда. Так, на нашем рынке должен дебютировать кросс-хэтчбек Quik c 1,5-литровым бензиновым двигателем мощность 87 л.с. Агрегат может работать совместно с 5-ступенчатой коробкой передач или вариатором (обе версии будут представлены в России). Точные цены на автомобиль в России пока не известны.

Также российским клиентам предложат седан Saina S, который построен на той же платформе, что и Quik. Силовая установка также идентична кросс-хэтчбеку. Купить машину можно будет с механической коробкой передач и вариатором. Ожидается, что Saina будет самой доступной моделью SAIPA в России.

Под вопросом пока находится российская премьера седана Shahin, который построен на платформе Toyota B и оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 110 л.с. в сочетании с механической коробкой передач. Главной проблемой с выводом этой модели, как утверждают в «Лаки Кэренси», стала «слишком высокая стоимость».

В «Лаки Кэренси» обещают, что уже в следующем году производство автомобилей SAIPA должно быть налажено на белорусском заводе «Юнисон». В компании заявили, что соответствующее соглашение на сборку уже подписано, однако размер квот для иранских машин пока не утвержден.

Напомним, ранее в «Лаки Кэренси» заявляли о планах поставок пикапов и коммерческих автомобилей SAIPA. Ожидается, что в Россию и Белоруссию будут экспортировать коммерческие машины различной грузоподъемности, а также пикапы SAIPA-151 и SAIPA-251. Кроме того, компания намерена поставлять модели класса B (Kwik и Saina) и C (Shahin).

По мнению шеф-редактора Радио «Автодор» Игоря Моржаретто, у автомобилей SAIPA могут быть серьезные перспективы на российском рынке только в одном случае – если получится организовать их сборку в России с привлечением местных поставщиков комплектующих. Таким образом можно чуть снизить стоимость машин для потребителей, сделать их за счет этого более привлекательными. В таком случае покупатели, видимо, готовы будут мириться с недостатками этих автомобилей с непонятной стоимостью обслуживания и надежностью.

Фото: SAIPA