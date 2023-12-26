«Москвич» откроет новые дилерские центры в начале 2024 года

Автозавод «Москвич» расширяет географию своего присутствия и объявляет новых партнеров в Иваново, Нижневартовске, Братске, Москве и Санкт-Петербурге. Дилерские центры в этих городах откроются в начале следующего года, сообщает пресс-служба предприятия.

Так, партнерами дилерской сети «Москвич» стали следующие автоцентры: «АвтоГЕРМЕС» (Москва), «Дакар» (Санкт-Петербург), «АвтоТехЦентр» (Иваново), «Самотлор Авто» (Нижневартовск), «Сибирские автомобили и принадлежности» (Братск). Новые дилерские центры, выбранные по результатам сбора заявок осенью 2023 года, уже готовят свои площадки к открытию и скоро начнут продажу и обслуживание автомобилей «Москвич».

В ноябре – декабре к официальным партнерам «Москвич» присоединились также «Медведь АТЦ» (Красноярск), «Альянсмоторс» (Сургут) и «Инавтосервис» (Владимир), и на данный момент в России представлено 83 дилерских центра в 52 городах России. С открытием новых дилерских центров в январе дилерская сеть «Москвича» будет представлена 88 точками продаж в 55 городах.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», завод «Москвич» в ноябре 2023 года реализовал 2381 автомобиль, из которых более 1900 машин уже поставлены на учет. Всего со старта продаж в дилерскую сеть всего было отгружено свыше 16 тыс. автомобилей «Москвич», из которых продано более 13 тыс. машин. Самой продаваемой моделью является компактный кроссовер «Москвич 3», на котором в отчетный период остановили свой выбор более 11,5 тыс. покупателей. Также с начала года реализовано почти 1,4 тыс. электромобилей «Москвич 3е».

Напомним, компактный кроссовер «Москвич 3» в настоящее время стоит от 2 млн 220 тыс. рублей. Электрический кроссовер «Москвич 3e» предлагается за 3 млн 950 тыс. рублей. Кроме того, в октябре у дилеров появился новый лифтбек «Москвич 6», который доступен по цене от 2 млн 626 тыс. рублей. По итогам 2023 года автозавод «Москвич» планирует выпустить около 27 тыс. автомобилей, включая 4,2 тыс. электрокаров. Производственный план предприятия на следующий год составляет порядка 50 тыс. машин.

Фото: «Москвич»