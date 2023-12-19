Кроссовер Toyota Crown Sport получил мощную версию

Компания Toyota представила в Японии мощную версию кроссовера Crown Sport c гибридной силовой установкой мощностью 306 л.с. Стоимость новинки на местном рынке составляет 7,65 млн иен (4,8 млн рублей по текшему курсу). Планируется выпускать по 300 автомобилей этой модели в месяц.

Как пишет «Газета.Ru», гибридная версия Toyota Crown Sport снабжена бензиновым двигателем 2.5 и параллельным гибридным приводом с редуктором. Под полом кроссовера размещена тяговая батарея большой емкости, обеспечивающая для гибрида запас хода в 90 км на электротяге. С учетом топлива в 55-литровом бензобаке общий запас хода автомобиля достигает 1,2 тыс. км. Автомобиль оснащен системой полного привода. В новой версии инженеры перенастроили амортизаторы и установили дополнительные распорки для увеличения жесткости кузова.

Для гибридного Crown Sport доступна технология быстрой зарядки, позволяющая зарядить аккумулятор до 80% за 38 минут. Также машину можно использовать в качестве внешнего источника питания для обеспечения дома электроэнергией.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», японский автоконцерн Toyota намерен утроить производство полностью электрических автомобилей уже в следующем году. Если раньше компания планировала выпустить в 2024 году 190 тыс. электромобилей, то сейчас план повышен до 600 тыс. штук. Как известно, Toyota долгое время скептически относилась к массовому производству полностью электрических автомобилей, делая ставку на гибриды. Toyota Prius стал одним из первых массовых гибридных автомобилей, завоевав огромную популярность на мировом авторынке. Однако на фоне растущих продаж электромобилей от других автопроизводителей руководство Toyota изменило свою позицию и в конце 2021 года представило стратегический план по развитию электромобилей с инвестициями на 70 млрд долларов. В результате по итогам 2022-го компания продала 24 тыс. электромобилей, по итогам 2023-го продажи должны составить 150 тыс. штук, а в 2024 году могут достичь 600 тыс. единиц. За последнее время Toyota уже представила прототипы абсолютно новых моделей электромобилей в сегменте SUV, а также кроссовер и седан.

Фото: Toyota