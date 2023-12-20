Volkswagen нашел способ сократить срок разработки новых моделей

В целях сокращения расходов компания Volkswagen решила с 2024 года сократить время разработки новых автомобилей – с нынешних 50 месяцев до 36 месяцев. По мнению руководства автопроизводителя, трех лет будет достаточно для того, чтобы вывести новинку на рынок без ущерба для качества и безопасности продукта. Эта мера должна помочь компании сэкономить более 1 млрд евро к концу 2028 года, пишет «Газета.Ru».

Другим изменением в процессе работы станет сборка меньшего количества тестовых автомобилей – их число будет сокращено в два раза. В Volkswagen также уверены, что эта мера не окажет негативного влияния на качество моделей, и позволит ежегодно экономить 400 млн евро. С учетом оптимизации прочих процессов и «приемлемого сокращения персонала», совокупная годовая экономия составит 770 млн евро, подсчитали в немецком концерне.

В свою очередь, глава Volkswagen Томас Шеффер объяснил необходимость проведения программы экономии средств, включающую сокращение персонала, потерей конкурентоспособности бренда. «Из-за многих из наших ранее существовавших структур, процессов и высоких затрат мы больше не конкурентоспособны как бренд Volkswagen», – заявил он.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen рассказала о новинках, которые будут выпускаться на заводах в Германии. Так, новый Golf, преемник нынешней модели, целиком перейдет на электротягу и одним из первых оценит возможности продвинутой платформы Scalable Systems Platform – SSP. Ожидается, что электрокар появится не раньше 2028 года, а предшествовать ему будет электрический кроссовер A-сегмента, но уже на «тележке» MEB, – его запуск запланирован на 2026 год. Ключевой моделью на платформе SSP должен стать проект Trinity, однако подробности о нем держатся в секрете.

Фото: Volkswagen