АВТОВАЗ наладит сборку автомобилей LADA в Эфиопии

Компания «ЛАДА экспорт», которая является официальным экспортным партнером АВТОВАЗа, и эфиопская Ethio Engineering Group подписали соглашение о сборке автомобилей LADA в Эфиопии. Ранее посол Эфиопии в РФ Чам Угала Уриат заявлял агентству «ТАСС», что Эфиопия откроет на своей территории производство российских автомобилей LADA для африканского рынка.

АВТОВАЗ в 2024 году намерен поставить на внешние рынки более 25 тыс. автомобилей LADA, а в среднесрочной перспективе – до 2030 года – планирует поэтапно увеличить объемы экспорта до 100 тыс. машин.

Ранее стало известно, АВТОВАЗ нашел партнера на рынке Ирана – им стала компания Nika Motor, которая будет заниматься организацией дистрибуции, дилерских центров по обслуживанию и ремонту автомобилей LADA. Поставки автомобилей в Иран могут начаться в 2024 году, при этом модельный ряд возможного экспорта будет определен по итогам переговоров. Кроме того, АВТОВАЗ продолжает рассматривать площадку в Египте.

Фото: АВТОВАЗ