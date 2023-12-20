АВТОВАЗ наладит сборку автомобилей LADA в Эфиопии | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ наладит сборку автомобилей LADA в Эфиопии

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АВТОВАЗ наладит сборку автомобилей LADA в Эфиопии

Экспорт транспортных средств из России в 2023 году
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Компания «ЛАДА экспорт», которая является официальным экспортным партнером АВТОВАЗа, и эфиопская Ethio Engineering Group подписали соглашение о сборке автомобилей LADA в Эфиопии. Ранее посол Эфиопии в РФ Чам Угала Уриат заявлял агентству «ТАСС», что Эфиопия откроет на своей территории производство российских автомобилей LADA для африканского рынка.

АВТОВАЗ в 2024 году намерен поставить на внешние рынки более 25 тыс. автомобилей LADA, а в среднесрочной перспективе – до 2030 года – планирует поэтапно увеличить объемы экспорта до 100 тыс. машин.

Ранее стало известно, АВТОВАЗ нашел партнера на рынке Ирана – им стала компания Nika Motor, которая будет заниматься организацией дистрибуции, дилерских центров по обслуживанию и ремонту автомобилей LADA. Поставки автомобилей в Иран могут начаться в 2024 году, при этом модельный ряд возможного экспорта будет определен по итогам переговоров. Кроме того, АВТОВАЗ продолжает рассматривать площадку в Египте.

Фото: АВТОВАЗ

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазпроизводствоэкспортвнешняя сборкаlada

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