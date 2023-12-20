УАЗ анонсировал премьеру обновленного внедорожника «Патриот»

Ульяновский автозавод проводит испытания обновленного внедорожника УАЗ «Патриот». Автомобиль получит измененный внешний вид, а также новый силовой агрегат, рассказали «Российской газете» в пресс-службе предприятия.

Речь идет о 2-литровом дизельном двигателе JAC мощностью 130 л.с. (288 Нм), производство которого локализовано на заводе «Соллерс Алабуга». Он будет сочетаться с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Такой же силовой агрегат устанавливается на коммерческий автомобиль Sollers Argo, чей выпуск налажен на мощностях УАЗа.

На сегодняшний день УАЗ «Патриот» предлагается с безальтернативным 2,7-литровым двигателем «ЗМЗ-Про» мощностью 150 л.с. (235 Нм), который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Как сообщалось ранее на 2025 год запланировано появление версии УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Напомним, ранее флагманский внедорожник оснащался «автоматом» Punch Powerglide 6L50, однако из-за санкций поставки этих коробок передач на УАЗ были прекращены.

Фото: УАЗ