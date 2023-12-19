Новый EXEED VX появился у российских дилеров

Обновленный внедорожник EXEED VX появился у российских дилеров. Автомобиль уже доступен для покупки по цене от 6,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГК «АвтоСпецЦентр».

Одним из ключевых технических обновлений EXEED VX стала классическая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin, которая сочетается с 2-литровым турбодвигателем мощностью 249 л.с. Также автомобиль получил улучшенную электрогидравлическую систему полного привода BorgWarner новейшего шестого поколения с 7 режимами вождения: кроме привычных Эко, Стандарт и Спорт появится Снег, Грязь, Песок и Бездорожье.

Среди технологических новшеств EXEED VX стоит отметить сверхскоростной процессор Qualcomm 8155, вычислительная мощность которого составляет 8 трлн. операций в секунду. Это означает, что даже если бы все сценарии приложений были запущены одновременно, это не привело бы к сбою из-за высокой нагрузки, система в любом случае продолжит работать плавно. Тройной центральный дисплей состоит из двух экранов по 12,3 дюйма и одного 15,6 дюйма под одним триплексным стеклом, при этом один из экранов предназначен для пассажира и открывает доступ к целому ряду развлечений.

EXEED VX оснащен комплексом онлайн-сервисов и системой телематики. Телематические сервисы откроют целый спектр функций удаленного управления автомобилем через мобильное приложение: удаленный запуск двигателя, климат-контроль, отпирание и запирание автомобиля, поиск на парковке и всю информацию о текущем состоянии автомобиля. И конечно, наличие интернета в автомобиле позволит обновлять программное обеспечение по воздуху.

Интерьер обновленного EXEED VX отличает отделка материалами премиального качества, включая натуральное дерево и кожу. Компоновка салона предполагает как семиместное размещение, так и шестиместное с двумя капитанскими креслами на втором ряду. Передние сиденья оснащены массажем, а аудиосистема – 23 динамиками. Акустический комфорт создан за счет двойных стекол и системы активного шумоподавления.

В оснащение, помимо прочего, входят 10 подушек безопасности, более 30 систем безопасности и ассистентов водителя ADAS, система автоматической парковки, система кругового обзора 540° с функцией «прозрачное шасси».

Фото: ГК «АвтоСпецЦентр»