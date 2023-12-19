Электрокроссовер Voyah Free стал бестселлером марки в России | АВТОСТАТ

Электрокроссовер Voyah Free стал бестселлером марки в России

0

Электрокроссовер Voyah Free стал бестселлером марки в России

Электрокары и гибриды в России
Все готовые отчёты

На российском авторынке в ноябре реализовано 468 автомобилей Voyah. По итогам 11 месяцев 2023 года продажи премиального бренда в нашей стране составили 3436 машин. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Самой популярной моделью Voyah на российском рынке в ноябре стал кроссовер Free с показателем 310 автомобилей (включая гибридные и полностью электрические версии). Стоит также отметить, что в прошлом месяце российские дилеры Voyah начали продажи минивэна Voyah Dream в топовом четырехместном исполнении в особой комплектации First.

Напомним, в настоящее время на российском рынке представлены три модели Voyah – премиальный электрокроссовер Free в двух версиях: полностью электрической (EV) и с увеличенным запасом хода (Voyah Free EVR), роскошный минивэн Dream в электрической и гибридной версиях, а также электрический бизнес-седан Passion.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ

Фото автора публикации
Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажигибридыэлектромобилиsuvкитайские автомобиликроссоверыvoyahvoyah free

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Аватар пользователя
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно

Наверх