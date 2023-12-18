АВТОВАЗ планирует выпустить около 30 тысяч автомобилей LADA Largus в 2024 году

АВТОВАЗ рассчитывает выпустить около 30 тыс. бензиновых и электрических автомобилей LADA Largus на заводе в Ижевске в 2024 году. Об этом агентству «Прайм» сообщил президент компании Максим Соколов, уточнив, что точная цифра еще находится на утверждении совета директоров, заседание которого пройдет до конца года. При этом он отметил, что объемы производства электрических e-Largus будут зависеть от мер господдержки: получат ли ее в следующем году все производители электрокаров или только высоколокализованные.

Напомним, ранее завод «LADA-Ижевск» начал производство опытной партии LADA e-Largus, которая состоит из 30 электромобилей. Серийное производство LADA e-Largus планируется начать в мае 2024 года, вместе с возобновлением выпуска стандартных LADA Largus с ДВС. В настоящее время на заводе «LADA-Ижевск» работает около 1,5 тыс. человек, а к моменту запуска основного конвейера производительностью 25 машин в час, в мае, штат предприятия будет расширен до 3 тыс. сотрудников.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе АВТОВАЗ завершил производство LADA Largus в Тольятти, выпустив «прощальную» партию из 650 автомобилей. В это число также вошли машинокомплекты для наладки технологического оборудования на производственной площадке в Ижевске, а также для опытной партии электромобилей LADA e-Largus.

Ранее АВТОВАЗ принял решение о переносе производства всего семейства LADA Largus на производственную площадку в Ижевске. Перенос производства LADA Largus связан с планами по загрузке Линии №1 в Тольятти, где в краткосрочной перспективе планируется значительно увеличить производство автомобилей семейства Vesta, а также поставить на конвейер представительский седан LADA Aura и новый кроссовер на платформе Vesta. Таким образом, Линия №1 будет специализироваться на выпуске со-платформенных автомобилей. Перерыв в выпуске Largus также позволит российским поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов для повышения технологического суверенитета по этой модели.

Фото: АВТОВАЗ