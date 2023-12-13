Внедорожники LADA Niva получат новый двигатель

Внедорожник LADA Niva (какой именно, не уточняется) получит двигатель объемом 1,8 л. Как пишет портал Motor.ru со ссылкой на свои источники, 8-клапанный мотор будет развивать около 90 л.с. Для сравнения, сегодня на обычные Niva Travel и Niva Legend устанавливается 1,7-литровый двигатель мощностью 83 л.с. А вот 16-клапанный 1.8 на Niva Sport выдает 122 силы.

По всей видимости, новый мотор окажется производной от представленного накануне мотора 1.8 Evo для «Весты». В нем 25 новых компонентов: «безвтыковые» поршни, топливные форсунки с увеличенной на 30% производительностью, новые полиамидные топливные трубки и многое другое. Мощность прежняя – 122 л.с.

В декабре АВТОВАЗ выпустит партию из 25 автомобилей LADA Vesta с 1.8 Evo и вариатором, но не для продажи, а для нужд завода. Серийное производство начнется в январе 2024-го, а к концу года в Тольятти запустят сборку машин с новым двигателем и «механикой». По неофициальным данным, вариатор, который будет работать в сочетании с мотором 1.8 Evo, произведен китайской компанией WanLiYang (WLY), и его полное название WanLiYang CVT18.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ продолжает работу над турбомотором – его мощность не будет превышать 150 л.с., что является оптимальным с точки зрения транспортного налога показателем. Будет ли это двигатель собственной разработки или агрегат, который станут закупать у стороннего производителя, не уточняется. Турбомотор появится на автомобилях семейства LADA Vesta, а также на перспективных моделях АВТОВАЗа. Однако устанавливать новинку на LADA Granta, LADA Largus и внедорожники LADA Niva Legend и Niva Travel не планируется.

Фото: АВТОВАЗ