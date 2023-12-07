Dongfeng отзывает в России 100 грузовых автомобилей

Компания «Комтранс Сервис» объявила об отзыве 100 грузовых автомобилей Dongfeng K33, реализованных с июля 2022-го по сентябрь 2023 года. Причина отзыва: грузовые транспортные средства оснащены устройствами вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), которые не в полной мере соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) и оформленным документам об оценке соответствия требованиям ТР ТС 018/2011. На всех транспортных средствах будет произведена замена установленных УВЭОС на устройства, соответствующие требованиям ТР ТС 018/2011 и оформленным одобрениям типа, сообщает пресс-служба Росстандарта. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, ранее по той же причине компания «Синотрак Рус» объявила об отзыве 2279 комплектных автомобилей и 87 шасси Howo и SITRAK, реализованных с октября 2022-го по август 2023 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на портале «Госуслуг» запущен проактивный сервис по информированию граждан об отзывных кампаниях автомобилей. Таким образом, больше не нужно самостоятельно искать информацию, чтобы проверить, находится ли машина в отзыве – оповещения будут автоматически получать все пользователи, у которых в подразделе «Транспорт» раздела «Документы» в личном кабинете введены и проверены в ГИБДД данные о своих автомобилях. В сообщении, которое поступит в личный кабинет на портале «Госуслуг», будет указана причина отзыва. Это могут быть дефекты в подушках безопасности, бракованные детали и др. Сообщение также будет содержать информацию, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией.

Фото: Dongfeng