Дистрибьютор иранской SAIPA отказался от продаж в России

Российский дистрибьютор иранских автомобилей SAIPA, ООО «Бест Моторс», отказался от своих планов продавать эти машины в нашей стране. Учредители компании приняли решение о ее ликвидации, выяснила «Газета.Ru». Гендиректор «Бест Моторс» Александр Степанов объясняет это изменением экономической ситуации: при нынешнем курсе валют и повышенном утилизационном сборе не получилось бы продавать автомобили SAIPA по той цене, которая планировалась изначально. «Цена на иранский автомобиль должна быть на 20 – 30% ниже, чем на китайский, тогда это было бы интересно», – заключил глава «Бест Моторс».

Напомним, компания планировала продавать на российском рынке три модели SAIPA: компактные хэтчбек Quik и седан Saina, а также флагманский седан Shahin. Предварительная стоимость этих моделей составляла от 1 миллиона до 1,7 млн рублей, что сделало бы их самыми доступными иномарками в нашей стране.

Как считает независимый консультант индустрии «Автомобили и транспорт» Сергей Бургазлиев, иранские автомобили доступны, но необходимо подходить к развитию нового рынка системно, что, к сожалению, у иранских производителей и их российских партнеров пока не получается.

«Более того, поскольку их продукция находится в ценовом сегменте марки LADA, то я не уверен, что АВТОВАЗ будет сидеть сложа руки и смотреть, как на рынок может прийти прямой конкурент и, очевидно, что недавнее повышение утильсбора способствовало защите рынка. Если нет политического решения на самом высоком уровне, то ни о каком производстве или больших продажах иранских автомобилей в России не может быть и речи, и АВТОВАЗ сохранит практически монопольное положение в своих ценовых сегментах, что, к сожалению, не способствует развитию рынка и созданию нормальной конкуренции в борьбе за потребителя», – резюмирует эксперт.

Формально иранские автомобили должны конкурировать с LADA Vesta, но с учетом наших высоких налогов и сборов их цена получается выше, и непонятно, зачем в России такие автомобили нужны, отмечает партнер аналитического агентства «АВТОСТАТ» Игорь Моржаретто.

Фото: SAIPA