Названы самые популярные цвета автомобилей «Москвич»

Автозавод «Москвича» рассказал о цветовых предпочтениях среди покупателей своих автомобилей. Как сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе предприятия, при покупке компактного кроссовера «Москвич 3» клиенты отдают предпочтение серому (27%) и белому (25%) цветам, на третьем по популярности месте – черный цвет (18%). При покупке нового лифтбека «Москвич 6» безусловным лидером является серый цвет (60%), на втором месте – черный (30%), на третьем – белый (10%). Электромобиль «Москвич 3е» чаще всего покупают в голубом цвете (41%), на втором месте – белый цвет (24%), на третьем – красный (17%). При покупке автомобилей в корпоративные и служебные парки клиенты предпочитают белый, черный и серый цвета.

«Мы видим, что наши клиенты при выборе городского кроссовера «Москвич 3» и нового лифтбека «Москвич 6» отдают предпочтение более спокойным и нейтральным цветам – серому, черному, белому. Для электромобиля «Москвич 3е» клиенты выбирают более смелые цвета - голубой и красный», – отмечают в пресс-службе АЗ «Москвич».

В настоящий момент новых цветов, кроме заявленных на официальном сайте, не планируется. «Москвич 3» и «Москвич 3е» производится в пяти цветах – белый, черный, серый, голубой, красный. «Москвич 6» можно приобрести в белом, черном, сером, красном и синем цветах. Наличие конкретных моделей и цветов необходимо уточнять у официальных дилеров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», автозавод «Москвич» завершил подготовку цеха окраски кузовов к старту мелкоузловой сборки в 2024 году – по результатам внутренних и внешних лабораторных тестов качество окрашенного на заводе кузова подтверждено. Помимо кузовов предприятие планирует самостоятельно окрашивать большую часть пластиковых деталей экстерьера автомобиля.

Фото: АЗ «Москвич»