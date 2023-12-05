Кроссовер WEY Сoffee 01 скоро появится у дилеров

Гибридный кроссовер WEY Сoffee 01 ожидается у российских дилеров в ближайшее время. Как рассказал «Российской газете» директор бренда «Авилон Haval» Александр Савельев, на первом этапе новинка будет доступна в единственной комплектации Premium по цене 6 млн 499 тыс. рублей.

Стоит отметить, что WEY Coffee 01 был обновлен в апреле 2023 года, получив рестайлинг внешности в стиле флагманского Lanshan и салон практически с полным отсутствием физических кнопок и нестандартной формой приборной панели. Модель имеет следующие габариты: 4 881 мм в длину, 1 960 мм в ширину и 1 690 мм в высоту при колесной базе 2 915 мм.

Кроссовер оснащен гибридной силовой установкой (2-литровый ДВС, два электромотора с суммарной отдачей 476 л.с. и 847 Нм и полным приводом). Разгон до 100 км/ч занимает 5 секунд.

Напомним, марка WEY, которая принадлежит китайскому автоконцерну Great Wall, планирует официально выйти на российский рынок в начале 2024 года. Помимо WEY Сoffee 01, в нашей стране ожидается также гибридный кроссовер WEY 05.

Фото: www.autohome.com.cn