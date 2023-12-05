В России начались продажи кроссоверов SWM

Российские дилеры SWM начали продажи кроссоверов SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro, производство которых налажено на заводе «Автотор» в Калининграде. Официальным дистрибьютором автомобилей бренда SWM в России является компания «Восток Ветер Рус», сообщает пресс-служба автопроизводителя. Кроссовер SWM G01 доступен в трех комплектациях стоимостью от 2 млн 438 тыс. 220 рублей до 2 млн 478 тыс. 240 рублей. Под его капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 139 л.с., который сочетается с преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT. Длина автомобиля составляет 4610 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1725 мм, а колесная база – 2750 мм. Уже в базовой комплектации SWM G01 получил светодиодную оптику, 18-дюймовые диски, панорамную стеклянную крышу с электроприводом, рейлинги, систему бесключевого доступа и запуска двигателя, электронный селектор управления трансмиссией, кожаные сиденья, вентиляцию и подогрев сиденья водителя, электропривод и подогрев боковых зеркал, климат-контроль, 10-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, камеру заднего вида с динамической разметкой и широкий набор систем активной и пассивной безопасности. В более продвинутых комплектациях в «зимний пакет» добавлены подогревы пассажирских сидений спереди и сзади, рулевого колеса, а также новые материалы отделки.

Кроссовер SWM G01F, чья стоимость составляет от 2 млн 588 тыс. 340 рублей до 2 млн 628 тыс. 350 рублей, представляет собой более спортивную и технологичную версию SWM G01. В первую очередь это отражено в дизайне: спортивный передний и задний бампер с интегрированным диффузором, дополнительный задний спойлер, два патрубка выхлопной системы подчеркивают динамичный характер автомобиля. SWM G01F отличается и увеличенными габаритами: по длине (она составляет 4670 мм) и высоте (1740 мм). Модель также предлагает более широкий набор технологичных опций, которые доступны уже в базовой версии. Среди них – беспроводная зарядка, электропривод двери багажника, электрорегулировка сиденья водителя по 6 направлениям, встроенный видеорегистратор, система камер кругового обзора, передние датчики парковки, ионизатор воздуха, продвинутая аудиосистема с 9 динамиками и сабвуфером. Автомобиль получил дополнительные системы активной и пассивной безопасности: Систему контроля слепых зон (BSD), Систему контроля полосы движения (LDW), Систему предотвращения фронтального столкновения (FCW), а также шторки безопасности для пассажиров первого и второго ряда. Продвинутые версии кроссовера имеют больше опций «зимнего пакета» и кожаную отделку рулевого колеса.