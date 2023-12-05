Седан Chevrolet Lacetti будет снят с производства в Узбекистане

Компания UzAuto Motors готовится снять с производства седан Chevrolet Lacetti (также известен под названием Daewoo Gentra), который производится в Узбекистане с 2003 года. Как сообщает портал autostrada.uz со ссылкой на свои источники, выпуск Lacetti на заводе в Узбекистане прекратится в начале 2024 года. Освободившиеся производственные мощности будут перераспределены в пользу седанов Chevrolet Cobalt и Onix. Также на конвейер предприятия должна встать новая бюджетная модель Chevrolet, название которой пока не раскрывается.

На рынке Узбекистана седаны Chevrolet Lacetti предлагаются по цене от 169,1 тыс. сум (1,25 млн рублей по текущему курсу). Модель оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 106 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Ожидается, что перед остановкой производства Chevrolet Lacetti компания UzAuto Motors предложит клиентам последнюю партию машин.

Напомним, в марте 2022 года компания UzAuto Motors прекратила поставки массовых моделей Chevrolet в Россию, чтобы не попасть под американские санкции. В нашей стране официально были представлены Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, которые поставлялись с заводов в Узбекистане и Казахстане.

Фото: Chevrolet