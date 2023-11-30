Новое производство комплектующих для автомобилей УАЗ запущено в Подмосковье

«Коломенский завод порошковой металлургии» запустил в Подмосковье серийное производство комплектующих для двигателей к автомобилям УАЗ. Первая промышленная партия продукции готовится к отгрузке УАЗу в декабре 2023 года и будет установлена на двигателях ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052 для автомобилей УАЗ «Патриот», УАЗ «Профи» и УАЗ «Пикап», сообщает Инвестиционный портал Московской области.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил более 130 млн рублей, из них 72 млн рублей были получены компанией в виде льготного займа по флагманской программе «Комплектующие изделия» федеральным Фондом развития промышленности (ФРП РФ). В рамках реализации инвестпроекта было приобретено современное гидравлическое прессовое оборудование, с помощью которого удалось серьезно расширить линейку выпускаемой продукции, а также оборудование для механической обработки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод анонсировал новый дизельный двигатель для своих моделей. По словам ведущего инженера-конструктора «Соллерс Инжиниринг» Раниса Якупова, сначала новые моторы получат автомобили коммерческого семейства УАЗ «Профи», а позже их начнут устанавливать на внедорожники УАЗ «Патриот». «Улучшатся потребительские характеристики и свойства наших автомобилей, снизится расход топлива и увеличится тяга», – отметил он.

Известно, что УАЗы будут оснащаться 2-литровым дизельным двигателем JAC мощностью 130 л.с. (288 Нм), производство которого локализовано на заводе «Соллерс Алабуга». Он будет сочетаться с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Такой же силовой агрегат устанавливается на коммерческий автомобиль Sollers Argo, чей выпуск налажен на мощностях УАЗа.

На сегодняшний день УАЗ «Профи» и «Патриот» предлагаются с безальтернативным 2,7-литровым двигателем «ЗМЗ-Про» мощностью 150 л.с. (235 Нм), который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Фото: Инвестиционный портал Московской области