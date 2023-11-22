Sollers Atlant получил версию для перевозки людей с ограниченными возможностями

В задней части салона за распашными дверями размещен электрогидравлический подъемник российского производства. Устройство управляется с выносного пульта и рассчитано на нагрузку до 150 кг.

На боковых панелях кузова и задних дверях нанесены специальные опознавательные знаки. Все внутренние поверхности кузова закрыты пластиковыми панелями. Высота салона составляет 1870 мм. Внутри предусмотрены места с креплениями для двух инвалидных кресел, а также три сидения для сопровождающих, смонтирован дополнительный автономный обогреватель.

Специализированный вариант построен на базе цельнометаллического фургона Sollers Atlant с длинной колесной базой. Под капотом автомобиля установлен 2,7-литровый дизельный двигатель мощностью 150 л.с. Партнером по переоборудованию выступила компания «ИМЯ-Авто». Транспортное средство изготовлено в полном соответствии с ГОСТ «Автобусы для перевозки инвалидов. Общие технические требования».

Компания «Соллерс» пополнила гамму Sollers Atlant версией для перевозки людей с ограниченными возможностями. Автомобиль оснащен электрическим подъемником для облегчения доступа в салон, сообщает пресс-служба «Соллерс».

Модельный ряд Sollers Atlant полукапотной компоновки включает в себя широкий спектр модификаций с возможностью адаптации под нужды конкретного клиента. Автомобиль полной массой от 2,5 до 4,2 т может быть оснащен дизельным двигателем 139 л.с. либо 150 л.с. экологического класса «Евро-5».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», коммерческие автомобили Sollers Atlant в среднесрочной перспективе получат жестко-подключаемый полный привод. По словам директора по технологическому развитию и индустриализации «Соллерс Алабуга» Виктора Зорникова, с четырьмя ведущими колесами можно будет заказать варианты с односкатной задней ошиновкой. Самые «тяжелые» версии останутся с задним приводом.

Увеличивать дорожный просвет полноприводных «Атлантов» в «Соллерс» не станут: в компании считают, что нынешних 200 мм клиренса вполне достаточно. Наличие понижающей передачи вкупе с системой part-time под вопросом: все подробности о полноприводных моделях Sollers станут известны ближе к началу продаж.

Кроме того, у автомобилей семейства Sollers Atlant появится еще одна опция, недоступная исходному JAC Sunray, – автоматическая трансмиссия. Речь идет о классической 6-ступенчатой коробке передач с гидротрансформатором от китайского партнера. Маркировка АКПП неизвестна, но в Sollers дали понять, что речь идет о преемнике японского «автомата» Aisin.

В планах компании «Соллерс» нарастить долю в российском сегменте легких коммерческих автомобилей до 40% и выпускать до 40 тысяч «Атлантов» ежегодно. В настоящее время с конвейера елабужского завода ежемесячно сходит около тысячи фургонов, грузовичков и микроавтобусов.

По итогам октября в России было продано 824 легких коммерческих автомобиля Sollers Atlant. В результате эта модель вышла на второе место в рейтинге продаж на рынке LCV, уступая только «ГАЗели NEXT», сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации. За десять месяцев 2023 года реализация коммерческих автомобилей Sollers Atlant составила 3827 единиц.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «Соллерс»