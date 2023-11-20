Завод «Москвич» планирует выпустить 27 тысяч автомобилей в 2023 году | АВТОСТАТ

Завод «Москвич» планирует выпустить 27 тысяч автомобилей в 2023 году

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Завод «Москвич» планирует выпустить 27 тысяч автомобилей в 2023 году

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Автозавод «Москвич» по итогам 2023 года планирует выпустить около 27 тыс. автомобилей, включая 4,2 тыс. электрокаров. Об этом сообщила директор компании по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям Татьяна Редько, пишет газета «Известия». По ее словам, с момента запуска производства в ноябре прошлого года с конвейера предприятия сошло 31 тыс. автомобилей «Москвич», 4 тысячи из которых – электрические,

Напомним, в ноябре 2022 года автомобильный завод «Москвич» запустил серийное производство кроссовера «Москвич 3», а в декабре на конвейере предприятия появилась его электрическая версия под названием «Москвич 3e». В сентябре текущего года завод «Москвич» начал серийное производство лифтбека «Москвич 6». В 2024 году «Москвич» планирует представить кроссовер D-класса под названием «Москвич 8».

Фото: АЗ «Москвич»

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Источник: АВТОСТАТ

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