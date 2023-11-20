УАЗ «Профи» и «Патриот» получат новый дизельный мотор

Ульяновский автозавод анонсировал новый дизельный двигатель для своих моделей. Как рассказал порталу 73online ведущий инженер-конструктор «Соллерс Инжиниринг» Ранис Якупов, сначала новые моторы получат автомобили коммерческого семейства УАЗ «Профи», а позже их начнут устанавливать на внедорожники УАЗ «Патриот». «Улучшатся потребительские характеристики и свойства наших автомобилей, снизится расход топлива и увеличится тяга», – отметил он.

Известно, что УАЗы будут оснащаться 2-литровым дизельным двигателем JAC мощностью 130 л.с. (288 Нм), производство которого локализовано на заводе «Соллерс Алабуга». Он будет сочетаться с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Такой же силовой агрегат устанавливается на коммерческий автомобиль Sollers Argo, чей выпуск налажен на мощностях УАЗа.

На сегодняшний день УАЗ «Профи» и «Патриот» предлагаются с безальтернативным 2,7-литровым двигателем «ЗМЗ-Про» мощностью 150 л.с. (235 Нм), который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Как сообщалось ранее на 2025 год запланировано появление версии УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Напомним, ранее флагманский внедорожник оснащался «автоматом» Punch Powerglide 6L50, однако из-за санкций поставки этих коробок передач на УАЗ были прекращены.

Фото: УАЗ