АВТОВАЗ рассказал о ситуации с выпуском некомплектных автомобилей LADA

АВТОВАЗ признал проблему с выпуском некомплектных автомобилей LADA. По словам первого исполнительного вице-президента по стратегии и техническому развитию АВТОВАЗа Евгения Шмелёва, стоки некомплектных машин на площадках предприятия и у дилеров в пике даже превышали 15 тысяч. На сегодняшний день ситуация начинает решаться, и к концу года на АВТОВАЗе рассчитывают максимально подчистить эти склады, пишет «Российская газета».

Представитель завода также признал, что в производстве были паузы, обусловленные отсутствием комплектующих, выпускать автомобили без которых смысла нет – больше времени потом уйдёт на доукомплектовку. По словам Е. Шмелёва, из-за проблем с комплектующими АВТОВАЗ был вынужден временно снижать объемы производства более насыщенных комплектаций.

Как сообщал ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов, компания допускает, что производственный план на текущий год, который сейчас составляет порядка 400 тыс. автомобилей LADA, будет скорректирован в пределах 10%. При этом за январь-октябрь с конвейера предприятия сошло уже 293 тыс. машин. По словам главы АВТОВАЗа, корректировка производственного плана обусловлена введенными в отношении завода санкциями, которые вызвали сбой логистических и финансовых цепочек.

Фото: АВТОСТАТ