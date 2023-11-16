Липецкий завод «Моторинвест» начал производство электрокроссовера Evolute i-SKY. Стоимость новинки составляет от 3 млн 995 тыс. рублей с учетом действия государственной субсидии, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Габаритная длина Evolute i-SKY составляет 4565 мм при колесной базе в 2715 мм. Спортивную внешность модели подчеркивают стремительные линии кузова, зауженные фары и яркие оранжевые молдинги.

Электромобиль оснащен высокотехнологичным синхронным двигателем с постоянными магнитами и жидкостным охлаждением, развивающим максимальную мощность 204 л.с., а пиковый крутящий момент составляет 340 Нм. Емкость тяговой батареи – 85,9 кВт-ч, а время быстрой зарядки аккумулятора до 80% составляет не более 45 минут. В рамках испытаний на запас хода по циклу WLTP электрокроссовер достиг показателя в 511 км на одном заряде.

Evolute i-SKY ускоряется до первой «сотни» с места за 8,6 секунды, а его максимальная скорость развивается до 180 км/ч. Для различных условий эксплуатации предусмотрено несколько режимов движения: экономичный, комфортный и спортивный. Кроме того, в режиме «кемпинг» пользователи могут подключать внешние бытовые устройства для питания от электрокара через обычную розетку на 220 В.

Evolute i-SKY оснащен светодиодной оптикой с несколькими вариантами анимации при зарядке и приближении владельца. В число теплых опций для российского рынка входят: подогрев передних и задних сидений, форсунки стеклоомывателя с электрообогревом и автономный отопитель салона, доступный опционально. Передние сиденья имеют регулировки с электроприводом: водительское настраивается в 10 различных направлениях, пассажирское – в четырех. Также кресло водителя оборудовано памятью настроек, вентиляцией и функцией точечного массажа. Второй ряд сидений складывается в соотношении 60:40.

Вокруг водителя создана максимально эргономичная среда – рулевое колесо с электроусилителем регулируется по вылету и высоте, цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 10,25 дюйма демонстрирует всю необходимую информацию, рядом на передней панели предусмотрен эргономичный держатель для смартфона и несколько разъемов для подзарядки гаджетов. Управление мультимедийно-развлекательным комплексом с шестью динамиками осуществляется через сенсорный экран.

Помимо шести подушек безопасности, включая боковые и шторки безопасности, Evolute i-SKY оснащен камерой кругового обзора 360 градусов и системами электронных помощников. В частности, имеются ассистенты предупреждения о фронтальном столкновении, при экстренном торможении, движении на склоне и смене полосы следования. Также i-SKY оснащен функцией определения усталости водителя, мониторингом объектов в «слепых» зонах, а также системами, предупреждающими об автомобилях при перекрестном движении задним ходом и приближении пешеходов.

Фото: АВТОСТАТ