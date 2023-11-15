Toyota представила седан Camry нового поколения

Компания Toyota официально представила новое поколение седана Toyota Camry. Точнее, речь идет о глубокой модернизации модели прежней генерации: кузов сохранил прежнюю силовую структуру, а шасси все также основано на архитектуре TNGA, пишет портал Autonews.ru. Публичный показ новинки состоится 17 ноября на открывающемся автосалоне в Лос-Анджелесе, а продажи стартуют в начале 2024 года.

Главное отличие новой Toyota Camry заключается в новых силовых установках. Моторов V6 больше не будет, как и турбированных бензиновых двигателей. Вместо них покупателям предложат исключительно гибридный привод.

На сегодняшний день анонсированы две версии. Первая сочетает 2,5-литровый атмосферный бензиновый мотор и два электродвигателя. Все три мотора соединены через вариатор и приводят в движение передние колеса. Суммарная мощность силовой установки составляет 228 л.с.

Во втором варианте электрических моторов уже три, причем дополнительный вращает задние колеса, делая Camry полноприводной. В сумме вся силовая установка в таком случае выдает 235 л.с.