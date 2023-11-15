Toyota представила седан Camry нового поколения

Компания Toyota официально представила новое поколение седана Toyota Camry. Точнее, речь идет о глубокой модернизации модели прежней генерации: кузов сохранил прежнюю силовую структуру, а шасси все также основано на архитектуре TNGA, пишет портал Autonews.ru. Публичный показ новинки состоится 17 ноября на открывающемся автосалоне в Лос-Анджелесе, а продажи стартуют в начале 2024 года.
Главное отличие новой Toyota Camry заключается в новых силовых установках. Моторов V6 больше не будет, как и турбированных бензиновых двигателей. Вместо них покупателям предложат исключительно гибридный привод.
На сегодняшний день анонсированы две версии. Первая сочетает 2,5-литровый атмосферный бензиновый мотор и два электродвигателя. Все три мотора соединены через вариатор и приводят в движение передние колеса. Суммарная мощность силовой установки составляет 228 л.с.
Во втором варианте электрических моторов уже три, причем дополнительный вращает задние колеса, делая Camry полноприводной. В сумме вся силовая установка в таком случае выдает 235 л.с.
Внешние отличия новой Camry от прежней при этом сводятся к немного иному оформлению передней и задней частей кузова. В салоне появилась новая приборная панель с двумя дисплеями: приборным и центральным. При этом сохранена классическая архитектура, где приборный дисплей располагается под козырьком и имитирует привычные циферблаты.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», японский автоконцерн Toyota намерен утроить производство полностью электрических автомобилей уже в следующем году. Если раньше компания планировала выпустить в 2024 году 190 тыс. электромобилей, то сейчас план повышен до 600 тыс. штук. Как известно, Toyota долгое время скептически относилась к массовому производству полностью электрических автомобилей, делая ставку на гибриды. Toyota Prius стал одним из первых массовых гибридных автомобилей, завоевав огромную популярность на мировом авторынке. Однако на фоне растущих продаж электромобилей от других автопроизводителей руководство Toyota изменило свою позицию и в конце 2021 года представило стратегический план по развитию электромобилей с инвестициями на 70 млрд долларов. В результате по итогам 2022-го компания продала 24 тыс. электромобилей, по итогам 2023-го продажи должны составить 150 тыс. штук, а в 2024 году могут достичь 600 тыс. единиц. За последнее время Toyota уже представила прототипы абсолютно новых моделей электромобилей в сегменте SUV, а также кроссовер и седан.
Фото: Toyota