На территории РФ числится свыше 4 млн легких коммерческих автомобилей

На середину нынешнего года в нашей стране насчитывалось 4 млн 121,7 тыс. легких коммерческих автомобилей (LCV). Такие данные содержатся в отчете «Парк ТС в РФ на 01.07.2023 г.», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Свыше 40% парка LCV приходится на отечественный бренд GAZ, что в количественном выражении составляет 1 млн 721 тыс. машин. Далее в рейтинге следует еще одна российская марка – УАЗ (600 тыс. шт.), доля которой в российском парке легких коммерческих автомобилей составляет около 15%. Третье место (и первое среди иномарок) принадлежит японской Toyota (247 тыс. шт.), за которой следуют немецкий Volkswagen (216 тыс. шт.) и американский Ford (212 тыс. шт.). Показатели каждого из оставшихся брендов оказываются менее 200 тысяч единиц.

Каждый четвертый автомобиль сегмента LCV в России зарегистрирован в Центральном ФО (1 млн 083 тыс. шт.), а каждый шестой – в Приволжском ФО (693 тыс. шт.). В остальных федеральных округах страны числится менее 500 тысяч легких коммерческих машин. При этом меньше всего их на Северном Кавказе (269 тыс. шт.).

Среди субъектов РФ по объему парка LCV лидирует Москва, в которой насчитывается 297 тыс. таких автомобилей. Второе место в региональном рейтинге занимает Подмосковье (265 тыс. шт.). В ТОП-5 здесь также вошли Приморский край (178 тыс. шт.), Краснодарский край (178 тыс. шт.) и Санкт-Петербург (156 тыс. шт.). Суммарно на эти пять регионов приходится 26% всех LCV, зарегистрированных в нашей стране.

Подробные данные по другим сегментам парка транспортных средств в России на 1 июля 2023 года вы найдете здесь.

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Фото: АВТОСТАТ