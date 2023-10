«Автотор» представил битопливный седан BAIC U5 Plus

Калининградский завод «Автотор» совместно с компанией «Газпром газомоторные системы» в рамках XII Петербургского международного газового форума представили версию седана BAIC U5 Plus с газобаллонным оборудованием, выпущенную в режиме пилотного производства. На «Автоторе» выпущена пилотная партия битопливных автомобилей в 20 единиц. В настоящее время идет процесс сертификации процесса производства, сообщает пресс-служба «Автотора».

В автомобиле в дополнение к имеющемуся бензобаку установлены два баллона объемом 39 л каждый для размещения компримированного (сжатого) природного газа. Данные баллоны установлены в нише запасного колеса, что позволяет сохранить объем багажника. Отсутствие запасного колеса компенсируется комплектацией автомобиля ремонтным комплектом, позволяющим провести быстрый ремонт покрышки самостоятельно.

Все оборудование для использования газомоторного топлива устанавливается и проверяется в заводских условиях и не потребует дополнительной сертификации. Автомобили будут выпускаться с уже внесенной записью в ПТС, что он является битопливным. Покупатели сразу смогут зарегистрировать данные автомобили в Госавтоинспекции без дополнительного согласования.

Напомним, производство автомобилей бренда BAIC началось на калининградском заводе «Автотор» в апреле 2023 года. На сегодняшний день предприятие выпускает седан BAIC U5 plus, кроссоверы X35, X55 и X7, а также рамный внедорожник BJ40 Plus. В дальнейшем модельный ряд BAIC в нашей стране должны пополнить полноразмерный рамный внедорожник BJ60, а также электромобиль на базе седана U5 plus.

На текущий момент производство осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. На основании достигнутых договоренностей на первом этапе прорабатывается план локализации следующих компонентов: аккумуляторные батареи, стекла, бамперы, бачки омывателей, диски и шин, сиденья, выхлопные системы и другие. С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки.

Фото: «Автотор»