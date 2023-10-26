Great Wall рассказал о перспективах рынка электрифицированных автомобилей в России

Китайский автоконцерн Great Wall Motor, который накануне объявил о старте продаж в России электромобилей бренда ORA, а также анонсировал появление в начале 2024 года премиальных гибридных кроссоверов WEY, рассказал о перспективах рынка электрифицированных автомобилей в России.

«Мы ожидаем, что к концу этого года в России всего будет продано порядка 20 тыс. электрифицированных автомобилей. Мы также строим оптимистичные планы и считаем, что в 2024 году эта цифра может более чем удвоиться. Достаточно трудно прогнозировать, что будет дальше. Но, тем не менее, мы считаем, что наш рынок демонстрирует спрос, который мы хотели бы здесь удовлетворить», – заявил агентству «Интерфакс» исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев. В целом, по его словам, компания прогнозирует рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в России по итогам 2023 года на уровне 1,13 – 1,15 млн штук.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2023 года на территории РФ было зарегистрировано 25,7 тыс. электромобилей, а также 7 тыс. подключаемых гибридов.

Фото: Great Wall Motor