Выпуск легковых автомобилей в сентябре вырос в 2,7 раза

По данным Росстата, за девять месяцев 2023 года с российских конвейеров сошло 358 тыс. легковых автомобилей, что на 2,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в сентябре было выпущено 64 тыс. машин – это в 2,7 раза больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что АВТОВАЗ с сентября перевел все три производственные линии в Тольятти на максимальный темп работы. По сравнению с августом, выпуск автомобилей LADA в первый месяц осени увеличился на 17% (с 39891 шт. до 46909 шт.). Кроме того, завод «Москвич» начал производство лифтбека «Москвич 6». А предприятие «Автомобильные индустриальные технологии» во Владивостоке запустило сборку пикапов Sollers ST6.

Производство грузовых автомобилей в январе-сентябре составило 118 тыс. единиц, что на 14% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 17 тыс. грузовиков – это на 45,2% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что калининградский «Автотор» в сотрудничестве с китайской компанией Foton начал производство коммерческих электромобилей, которые выпускаются под маркой Brock. Кроме того, на Ульяновском автозаводе стартовал выпуск лимитированной серии СГР, разработанной в честь 65-летия оригинальной модели.

Фото: «Москвич»