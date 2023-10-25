Honda возродила культовое купе Prelude

Компания Honda в рамках открывшейся в Токио выставки Japan Mobility Show представила новое спортивное купе с именем Prelude. Машины с таким названием выпускались с 1978 по 2001 год и благодаря относительно низкой стоимости в сочетании со спортивным стилем и неплохой динамикой завоевали культовый статус, пишет портал Autonews.ru.

Формально новый автомобиль выставлен в статусе концепт-кара, но, если не считать отсутствия у него салона, выглядит он почти полностью готовым к серийному производству. Глава компании Honda Тосихиро Мибэ действительно признал, что концепт является прообразом спортивной модели будущего.

Про техническую составляющую машины известно мало. Оригинальный Prelude был строго с передним приводом и оснащался бензиновыми моторами, самый мощный из которых выдавал 217 л.с. Про будущую новинку глава Honda сказал лишь, что она будет электрифицирована. Речь, вероятнее всего, идет о гибридной силовой установке, поскольку пропорции купе намекают на то, что под капотом предусмотрено место для двигателя внутреннего сгорания, а значит, это не чистый электромобиль.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», японский автоконцерн Honda, поставивший целью к 2040 году выпускать исключительно электромобили и автомобили на топливных элементах, планирует заключать новые и укреплять существующие стратегические партнерства в сфере поставок аккумуляторов и сырья для их производства. Компания намерена производить более 2 млн электромобилей в год к 2030 году.

Так, в 2024 году на американский рынок выйдут две модели электромобилей – Honda Prologue и Acura ZDX, выпускаемые совместно с General Motors. В 2025 году в США появится электромобиль, основанный на собственной платформе Honda. В Японии, где спрос на электромобили постепенно растет, компания начнет продавать электроминивэн N-VAN в первом полугодии 2024 года, а в 2025 году запустит в продажу электромобили N-ONE. В 2026 году Honda планирует вывести на японский рынок еще две модели небольших электромобилей. В Китае автопроизводитель намерен представить 10 новых моделей электромобилей к 2027 году. Honda планирует продавать в КНР исключительно электромобили и машины на топливных элементах уже с 2035 года – раньше, чем в остальные страны.

Фото: Honda