В России стартуют продажи электромобилей ORA по цене от 3,9 млн рублей

Китайский автоконцерн Great Wall Motor объявил о старте продаж в России электромобилей бренда ORA.

Как стало известно агентству «АВТОСТАТ» в рамках проходящей в Москве презентации, в России бренд ORA на старте продаж будет представлен двумя версиями: классической ORA 03 и спортивной ORA 03 GT. Новинки поступят в продажу с 25 октября 2023 года по цене от 3 млн 899 тыс. рублей и 3 млн 999 тыс. рублей соответственно.

Модель ORA 03 создана на базе платформы L.E.M.O.N., разработанной компанией Great Wall Motor. Мощность электродвигателя составляет 126 кВт или 171 л.с., максимальная скорость – 150 км/ч, запас хода – до 500 км. Разгон до 100 км/ч занимает 7,6 сек. Время зарядки аккумуляторной батареи в диапазоне от 30% до 80% – 30 минут.

В набор систем безопасности ORA 03, в частности, входят система автономного экстренного торможения, система предупреждения о выходе из полосы движения и адаптивный круиз-контроль.

Ретро-футуристический дизайн является яркой отличительной чертой модели. Снаружи его дополняют сферические светодиодные фары, задние фонари в виде полосок из светодиодных ламп и спортивные 18-дюймовые легкосплавные диски. Для ORA 03 доступно три цветовых варианта отделки салона, для ORA 03 GT – стилизованный специально для этой модификации черно-красный салон. Дополнительную индивидуальность каждому автомобилю добавляет многообразие комбинаций с контрастными цветами крыши. Стоит также отметить, что модель получила панорамную крышу.

Фото: Great Wall Motor