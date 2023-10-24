КАМАЗ назвал срок появления водородного грузовика

КАМАЗ планирует включить в перспективную гамму K6 тягачи с чисто электрической и водородной силовыми установками. Появление экспериментальной водородной машины намечено на 2025 год, сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Напомним, в 2019 году КАМАЗ представил прототип перспективного гибридного магистрального тягача семейства К6 под названием «Континент» (он же КАМАЗ-54907). Он дал старт беспилотной и гибридной программам КАМАЗа, а теперь в этом проекте появились электрические и водородные версии.

Также стало известно, что магистральный тягач КАМАЗ-54907 сразу проектируется в дизельном, электрическом и водородном исполнении, перспективный «Чистогор» будет как электрическим, так и водородным, а в семействе легких и среднетоннажных грузовиков «Компас» предполагается чисто электрическая версия.

Как заявлял ранее главный конструктор энергетических систем ПАО «КАМАЗ» Семён Корнилов, КАМАЗ развивает линейку продукции в соответствии с мировыми трендами. В компании разработана собственная низкоуглеродная концепция по развитию экологически чистого транспорта. «Стратегия предусматривает увеличение доли выпускаемых электрифицированных транспортных средств – не менее 15 % общего объема производства автомобилей компании к 2030 году. Переход будет постепенным, исходя из чего традиционный ДВС не теряет актуальности», – рассказал Семён Корнилов.

Кроме того, у КАМАЗа есть намерение в 2024 году вывести на трассу М-11 «Нева» еще 12 экспериментальных тягачей, оснащенных полным автопилотом. В настоящее время шесть беспилотных грузовиков КАМАЗ-54901 «Маяк» уже тестируются в условиях реальной коммерческой эксплуатации на М-11.

Фото: КАМАЗ