Toyota показала концепт внедорожника Land Cruiser с электромотором

Компания Toyota в рамках выставки Japan Mobility Show в Токио представила первый в истории внедорожник Land Cruiser, оснащенный полностью электрической силовой установкой. Технические подробности новинки, которая получила название Land Cruiser Se, пока не раскрываются, пишет портал Motor.ru. Не известны даже ориентировочные сроки появления серийной модели по мотивам концепт-кара.

По своим габаритам (5150 х 1990 х 1705 мм) и колесной базе 3050 ми новинка соответствует серийному Toyota Grand Highlander. Электровнедорожник с непривычным по меркам семейства Land Cruiser изящным и аэродинамичным дизайном имеет семиместный салон с тремя рядами сидений, а сам кузов выполнен в несущем формате, что обещает отточенную управляемость на асфальте и хорошее поведение на пересеченной местности.