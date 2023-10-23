Toyota показала концепт внедорожника Land Cruiser с электромотором

Компания Toyota в рамках выставки Japan Mobility Show в Токио представила первый в истории внедорожник Land Cruiser, оснащенный полностью электрической силовой установкой. Технические подробности новинки, которая получила название Land Cruiser Se, пока не раскрываются, пишет портал Motor.ru. Не известны даже ориентировочные сроки появления серийной модели по мотивам концепт-кара.
По своим габаритам (5150 х 1990 х 1705 мм) и колесной базе 3050 ми новинка соответствует серийному Toyota Grand Highlander. Электровнедорожник с непривычным по меркам семейства Land Cruiser изящным и аэродинамичным дизайном имеет семиместный салон с тремя рядами сидений, а сам кузов выполнен в несущем формате, что обещает отточенную управляемость на асфальте и хорошее поведение на пересеченной местности.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», японский автоконцерн Toyota намерен утроить производство полностью электрических автомобилей уже в следующем году. Если раньше компания планировала выпустить в 2024 году 190 тыс. электромобилей, то сейчас план повышен до 600 тыс. штук. Как известно, Toyota долгое время скептически относилась к массовому производству полностью электрических автомобилей, делая ставку на гибриды. Toyota Prius стал одним из первых массовых гибридных автомобилей, завоевав огромную популярность на мировом авторынке. Однако на фоне растущих продаж электромобилей от других автопроизводителей руководство Toyota изменило свою позицию и в конце 2021 года представило стратегический план по развитию электромобилей с инвестициями на 70 млрд долларов. В результате по итогам 2022-го компания продала 24 тыс. электромобилей, по итогам 2023-го продажи должны составить 150 тыс. штук, а в 2024 году могут достичь 600 тыс. единиц. За последнее время Toyota уже представила прототипы абсолютно новых моделей электромобилей в сегменте SUV, а также кроссовер и седан.
Фото: Toyota