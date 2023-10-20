Voyah расширил перечень оборудования для гибридных моделей в России

Бренд премиальных электромобилей Voyah расширил функциональные возможности гибридных версий кроссовера Voyah Free EVR и минивэна Dream PHEV на российском рынке. С октября 2023 года перечень оснащения этих моделей пополнили системы Apple CarPlay и Android Auto, которые интегрированы в мультимедийно-развлекательный комплекс Voyah, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

С помощью системы синхронизации мобильных устройств на операционных системах iOS и Android с мультимедиа водитель может использовать смартфон, не отвлекаясь от дороги. Функциональность и содержимое мобильных устройств отображается на штатном мониторе Voyah, делая доступ к интерфейсу более удобным и информативным. Подключение к CarPlay и Android Auto позволяет использовать спутниковую навигацию, совершать звонки, отправлять и получать голосовые сообщения в мессенджерах, а также воспроизводить музыку и прочее.

Новая функция доступна во всех новых кроссоверах Voyah Free EVR и минивэнах Dream PHEV, представленных в официальной дилерской сети премиального бренда Voyah в России. Текущие владельцы этих моделей также могут обратиться к представителям авторизованных дилерских центров для обновления программного обеспечения, позволяющего автоматически установить СarPlay и Android Auto в головное устройство мультимедийно-развлекательной системы.

В ближайшее время новый софт будет доступен для всех версий и моделей люксового бренда Voyah, официально представленных на российском рынке. Специалисты Voyah также продолжают работать над интеграцией русифицированных развлекательных сервисов и адаптацией штатной навигационной системы.

В настоящее время на российском рынке представлены три модели Voyah – премиальный электрокроссовер Free в двух версиях: полностью электрической (EV) и с увеличенным запасом хода (Voyah Free EVR), роскошный минивэн Dream в электрической и гибридной версиях, а также электрический бизнес-седан Passion.

По итогам девяти месяцев 2023 года российские дилеры Voyah реализовали 2507 автомобилей, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. При этом в сентябре модели Voyah выбрали 516 покупателей, что на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Voyah начали прием предварительных заказов на полностью электрические и подключаемые гибридные минивэны премиум-класса Voyah Dream в комплектации First. Стоимость новинки составляет 16 млн 990 тыс. рублей. Основное преимущество новой четырехместной версии – комфортные сиденья второго ряда Wisdom Royal, которые оснащены подставками для ног, подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Электрорегулировка сидений в 10 направлениях позволяет настроить различные варианты компоновки пространства салона для отдыха пассажиров в длительных поездках или проведения переговоров и совещаний, превратив салон в мобильный офис на колесах. Для удобства посадки и высадки пассажиров электровэн с обеих сторон оборудован сдвижными боковыми дверями с электроприводом.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Voyah